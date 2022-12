Il mio nome è vendetta: il nuovo revenge thriller di Netflix

Un nuovo arrivo su Netflix, ecco la pellicola “Il mio nome è vendetta”, con protagonista Alessandro Gassmann

In uscita il 30 Novembre, Netflix ha regalato una nuova pellicola italiana, dal titolo “Il mio nome è vendetta”, un genere revenge thriller, il protagonista è Alessandro Gassmann, che veste i panni di un ormai “sicario in pensione” al servizio della mafia, rifugiatosi nel silenzio per nascondere il suo passato.

Scopriamo, più nel dettaglio, la trama e i protagonisti del film.

Il mio nome è vendetta: trama

Il protagonista è Santo, un uomo che dalla Calabria (regione d’origine) si è spostato a Bolzano, per vivere nel silenzio e nella pace, insieme a sua figlia Sofia e sua moglie Ingrid. Egli ha nascosto una parte fondamentale del suo passato, che lo ha “costretto” a cambiare vita, tanto da non volersi mai scoprire in pubblico. Un giorno però la figlia gli scatta – di nascosto – una fotografia e la posta sui social, rendendolo riconoscibile, non potendo immaginare ciò che sarebbe accaduto.

Questa foto aiuta una banda della ‘ndrangheta – che lo cercava da circa 10 anni – ad avere notizie sul suo conto e a vanificare tutto ciò che Santo aveva cercato di nascondere. La lobby, interessata a conoscerne esattamente la posizione, ingaggia un esperto informatica. Ne rintraccia la località ed è così pronta a vendicarsi, portando ad un’aspra vendetta. Lui, a sua volta, lotterà per difendere se stesso e la sua famiglia, nella speranza di sconfiggere per sempre il suo passato.

Il cast del film

Si passa adesso al cast, che presenta nomi di rilievo. Nel ruolo di protagonista c’è il già citato Alessandro Gassmann, che interpreta Santo, pronto a combattere per la sua famiglia. A interpretare la figlia Sofia c’è la giovanissima Ginevra Francesconi, a chiudere il “cerchio familiare” c’è Ingrid, ben interpretata da Sinja Dieks. Si possono poi menzionare Remo Girone, Alessio Praticò e Mauro Lamanna.

La pellicola italiana ha visto come regista Cosimo Gomez, mentre la sceneggiatura è stata condivisa con Sandrone Dazieri e Andrea Nobile. Al montaggio invece Alessio Doglione, alla fotografia Vittorio Omodei Zorini. Ad occuparsi delle musiche Marta Lucchesini e Giorgio Giampà.

Prodotto dalla Colorado Film, la pellicola ha una durata di circa 90 minuti, si tratta di un thriller/poliziesco che regala scene d’azione e suspense. Risulta – al tempo stesso – familiare, alla portata anche dei giovani spettatori. Un film distribuito da Netflix e che ha comunque riscosso un discreto successo.

