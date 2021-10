Il 18, 19 e 20 Ottobre sarà disponibile sul grande schermo delle sale italiane “Il migliore. Marco Pantani”, diretto da Paolo Santolini e distribuito da Nexo Digital

Non un semplice documentario o lungometraggio sulla vita del grande ciclista e nemmeno uno spazio per raccntare gli avvenimenti non ancora definiti circa la sua scomparsa

La trama

Il migliore. Marco Pantani: il documentario si prospetta essere un racconto cinematografico di momenti che vanno oltre la dimensione ciclistica e prettamente sportiva. Come obiettivo vi è la delicata condivisione di circostanze più intime e tenere.

Momenti privati e amorevoli trascorsi dal grande Marco nel semplice contesto famigliare che ci doneranno il “calore umano” di un ragazzo che insegue i suoi sogni.

Il punto di vista del regista Paolo Santolini è interessante per la sua comprensione emotiva rispetto al contesto di Pantani.

Anche lui, infatti, è nato e cresciuto in Romagna. In questo lavoro ha deciso di mettere in risalto il lato umano ed empatico del grande Sportivo di Cesenatico. Ha scelto di raccontarlo grazie a del materiale edito ed inedito fatto anche di conversazioni che risalgono agli inizi del suo percorso. Ascolteremo l’intervento dell’allenatore dei suoi esordi, storie e racconti dei suoi amici e parenti più vicini e cari. Ripercorreremo dolcemente molti passaggi coinvolgenti che ci metteranno in connessione con gli ostacoli, le vittorie e la vita di un grande sportivo.

Conclusioni

Le voci, i ricordi e le esperienze raccontate da molte delle persone che lo hanno amato, sostenuto e accompagnato durante la sua ascesa sportiva, sono gli elementi che danno realmente corpo ed anima a questo documentario.

Per i grandi sostenitori del settore questo lavoro rappresenta un’esperienza artistica di livello. Un momento importante per approfondire il grande percorso sportivo di questo mito, con tanti momenti profondi.

Per chi non lo conoscesse, invece, riassume un importante spaccato di vita di un grande uomo.

Scriveteci nei commenti le vostre sensazioni dopo aver visto il trailer qui e, ovviamente, dopo aver visto il film al cinema!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.