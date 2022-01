I live action Disney non possono considerarsi tali senza qualche polemica di contorno, adesso nell’occhio del ciclone è finito il live action di Biancaneve

Da qualche anno a questa parte, i live action Disney sono diventati un appuntamento consueto con la sale cinematografiche (o le piattaforme streaming), infatti vengono realizzati live action anche di storie che in realtà non avrebbero bisogno di alcun tipo di rinnovamento.

La Disney, inoltre, continua a cambiare modalità di realizzazione passando da live action che ricalcano il cartoon fotogramma per fotogramma (come Il Re Leone), fino ad arrivare a live action che cambiano totalmente la storia di partenza (come Mulan), continuando a mandare in confusione i fan che ormai non sanno più con che animo recarsi in sala.

Biancaneve e Peter Dinklage

Ora la bufera mediatica si è concentrata su Biancaneve, uno degli ultimi live action annunciato in produzione. La fiaba di Biancaneve non è di certo nuova ad adattamenti cinematografici, tra gli ultimi ricordiamo Biancaneve e il Cacciatore con protagonisti Kristen Stewart, Charlize Theron e Chris Hemsworth, e Mirror Mirror, con protagonista Lily Collins e Julia Roberts come Regina Cattiva.

Tuttavia, ciò che accomunava tutti questi adattamenti era la costante presenza dei 7 nani, che invece, proprio nel live action targato Disney saranno assenti. Infatti è stato dichiarato che al fine di evitare ogni sorta di stereotipi presenti nel film animato originale, si sarebbe adottato un approccio diverso nella rappresentazione dei famosi sette co-protagonisti di Biancaneve e al posto dei nani, la Disney userà delle “creature magiche” non meglio specificate.

A far scoppiare il caso mediatico è stato Peter Dinklage, star de Il Trono di Spade, che saputo, della scelta Disney, ha accusato il film di falso progressismo.

Pare che attualmente la produzione sia alla ricerca di doppiatori di spicco per dare personalità a queste non meglio specificate creature. Al momento non è chiaro se avranno lo stesso ruolo dei sette nani né se conserveranno i loro celebri nomi. Le uniche certezze di questa pellicola rimangono la già annunciata protagonista Rachel Zegler, la presenza di Gal Gadot, come Regina Cattiva e la regia di Marc Webb.

E voi cosa ne pensate di questa scelta? Avreste preferito rivedere i celebri nanetti?

