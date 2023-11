Il creatore di True Detective al lavoro su un horror Blumhouse

Ospite dell’Austin Film Festival, lo scrittore di True Detective Nic Pizzolatto ha rivelato di aver firmato un accordo con Blumhouse, per scrivere e dirigere un lungometraggio horror

Il mondo dell’horror contemporaneo si prepara ad accogliere una nuova firma. Ospite dell’Austin Film Festival, Nic Pizzolatto, ideatore della serie cult True Detective, ha rivelato di avere un accordo con Blumhouse Productions per lo sviluppo di un lungometraggio. Attualmente nelle sale con L’esorcista – Il credente e Five Nights at Freddy’s, la storica casa di produzione specializzata in progetti horror è quindi pronta a scommettere su uno dei talenti più interessanti della propria generazione.

Nic Pizzolatto è dunque pronto a debuttare alla regia di un lungometraggio horror, dopo aver diretto alcuni episodi della serie True Detective. Blumhouse Production ha infatti firmato un accordo con il filmmaker a patto che sia lui ad occuparsi della regia e della sceneggiatura del progetto. Pizzolatto ha rivelato che è stata la casa di produzione a contattarlo, chiedendogli se fosse interessato alla realizzazione di un film, il cui script, basato su un’idea che lo sceneggiatore e regista coltiva ormai da una decina d’anni, è stato già terminato e consegnato.

Nic Pizzolatto: da True Detective alla Blumhouse Productions

Nic Pizzolatto, oltre ad essersi occupato di True Detective, ha scritto anche la sceneggiatura di alcuni lungometraggi tra i quali il remake de I magnifici 7 e di The Guilty di Antoine Fuqua e Galveston di Mélanie Laurent. Al momento, però, Pizzolatto non ha rivelato la trama del suo primo progetto horror e non è nemmeno chiaro quando cominceranno i lavori. Il regista si è infatti limitato a dire che si tratterà di una specie di romanzo poliziesco sull’occulto, rimandando quindi alle atmosfere della prima stagione di True Detective, con Matthew McConaughey e Woody Harrelson. La serie antologica continuerà con una quarta stagione, ambientata in Alaska e con Jodie Foster e Kali Reis come protagoniste, attesa per il 15 gennaio 2024.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.