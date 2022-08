Anteprima internazionale di Santa Guerra, esordio al lungometraggio di Samantha Casella, il 7 settembre ore 15:00 presso lo Spazio Ente dello Spettacolo

Il 7 settembre alle ore 15.00 presso lo Spazio Ente dello Spettacolo, durante la 79esima edizione del Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sarà presentata in anteprima internazionale Santa Guerra, esordio al lungometraggio di Samantha Casella. Il film potrà vantare la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta.

All’anteprima saranno presenti: la regista, il cast e il produttore, Antonio Micciulli.

Santa Guerra tratta di una storia intima e molto introspettiva, che alterna l’onirico al surreale, ma che riesce, incredibilmente, a trattare tematiche delicate e universali. Unica protagonista della pellicola, nonché suo unico punto di forza diventa la sperimentazione artistica.

La trama della pellicola

La trama del film ruota attorno ad una donna che rischia di essere schiacciata da un trauma . Motivo per cui la protagonista si ritrova in un luogo senza tempo per cercare di elaborarlo.

In questo strano luogo abitano spettrali figure e, mentre una parte di sé stessa rimane incastrata in questa villa spettrale, un’altra sua parte vaga per un bosco desolato popolato da presenze enigmatiche. Si tratta in realtà dell’Ade.

La donna continua ad aggirarsi tra diverse dimensioni finche non riesce a raggiungere una dolorosa presa di coscienza.

Le riprese e i significati nascosti

Le riprese della pellicola si sono svolte in Emilia Romagna con alcune scene riprese in California ed in uno studio a Los Angeles.

Nel film molti i riferimenti, gli omaggi e gli easter eggs a film e serie tv, che sono oramai dei cult.

Dal punto di vista letterario i riferimenti sono prevalentemente sui miti dell’antica Grecia. Come anche il simbolismo del serpente, principalmente dell’uroboro, che nel suo mordersi la coda forma un cerchio senza inizio né fine, che rappresenta il tormento infinito della protagonista.

