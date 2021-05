Ikos il nuovo documentario di Giuseppe Sciarra contro l’omofobia e il bullismo. La drammatica vicenda biografica del regista foggiano come segno di giustizia

Un racconto nel profondo intimo del regista Giuseppe Sciarra. Ikos, prodotto da Cinetika, prende la forma di un documentario intenso, violento mettendo a nudo il duro passato del regista foggiano. Con attore protagonista Edoardo Purgatori (Le fate ignoranti, Mine Vaganti), un urlo di denuncia verso tutte le forme di ingiustizia e le discriminazioni fisiche e psicologiche, che per anni hanno accompagnato il vissuto di Giuseppe Sciarra.

Previsto in uscita nei prossimi mesi, conta il supporto di partnership importanti come Gaiaitaliapuntocom notizie, Napoli Cultural Classic, L’associazione culturale La svolta, Full Immersion.

Attualmente Sciarra assieme all’attivista e scrittore lgbtq FTM Massimo d’Aquino, è all’opera per un progetto di sensibilizzazione nelle scuole, con lo scopo di scuotere più coscienze possibili e creare un movimento per contrastare il bullismo.

Nel segno della Giustizia| Ikos: la denuncia del regista Giuseppe Sciarra

L’inferno del bullismo vissuto attraverso spezzoni di VHS di famiglia e performance art del regista pugliese, che sin dalla tenera età ha dovuto fare i conti con un realtà più cruda del previsto. Additato come omosessuale dai suoi coetanei in un paesino del sud in provincia di Foggia, una vera caccia alle streghe di cui fu vittima da parte di bambini e adulti. Come lo stesso regista riporta:

Ero odiato in paese per quello che ero e fui costretto a nascondermi e a non uscire più di casa. Non dissi nulla ai miei genitori di quello che accadeva. Mi vergognavo. Con loro finsi che andava tutto bene ma ogni giorno morivo dentro.

Ikos è dedicato a tutti i ragazzi vittime di bullismo, con lo scopo di rendere giustizia verso coloro che hanno perso la vita e i cui casi sono finiti nel dimenticatoio, lasciando per troppo tempo un trauma e un vuoto indelebile.

