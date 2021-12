Idee regalo? Arrivano le Disney+ Cards!

Avete bisogno di idee per fare i regali di Natale quest’anno? Arrivano le Disney+ Cards per un anno di abbonamento alla piattaforma streaming

Se eravate disperati ad arrovellarvi il cervello per il miglior regalo di Natale da fare ai vostri amici, familiari o partner, noi di Tuttotek abbiamo la risposta ai vostri problemi! Sono in arrivo le Disney+ Cards, disponibili nei punti vendita selezionati. Adesso sarà possibile acquistare e regalare un abbonamento annuale a Disney+ al costo di 89,90€.

Il 14 dicembre 2021 Disney+ ha annunciato che sono disponibili le nuove Disney+ Cards, che consentono di comprare e regalare un anno di abbonamento alla piattaforma al prezzo di 89,90 euro.

Le carte si possono trovare nei punti vendita selezionati dove al cliente verrà fornito alla cassa un codice che darà diritto ad un anno di Disney+. Questo codice dovrà essere utilizzato al momento dell’iscrizione sulla pagina disneyplus.com/redeem.

L’abbonamento potrà essere riscattato solo dai nuovi abbonati o da coloro che riattiveranno la sottoscrizione a Disney+. Per chi ha già un abbonamento attivo, non sarà possibile utilizzare l’importo della carta per ricaricare il proprio abbonamento, almeno fino a quando l’abbonamento stesso non sarà scaduto e si sarà disattivato il proprio metodo di pagamento. Le Disney+ Cards sono un’ottima idea regalo, attivabili in qualsiasi momento dall’acquisto e senza limiti di tempo.

Le Disney+ Cards sono in vendita presso i migliori rivenditori della grande distribuzione.

