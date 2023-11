I Wonder Pictures: due premi alla Festa del Cinema di Roma!

I Wonder Pictures è stata ovviamente presente alla Festa del Cinema di Roma, ed è tornata “a casa” con ben due statuette premio: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Dopo la notte da sogno agli Oscar 2023, I Wonder Pictures è stata protagonista anche alla Festa del Cinema di Roma di quest’anno. Dalla diciottesima iterazione della kermesse romana sono usciti vincitori Alba Rohrwacher e Herbert Nodrum, rispettivamente premiati come miglior attrice per Mi fanno male i Capelli e miglior attore in The Hypnosis.

I Wonder Pictures sale sul palco della Festa del Cinema di Roma!

Alba Rohrwacher ha dunque vinto il premio “Monica Vitti” come miglior attrice per Mi fanno male i Capelli di Roberta Torre. Un risultato molto poetico, considerando che il film è proprio un omaggio a Monica Vitti. Alba Rohrwacher interpreta Monica, una donna che perde la memoria e trova il modo di ridare senso alla sua vita identificandosi con i personaggi dei film interpretati da Vitti. Si veste come lei, la imita, ricrea le scene dei suoi film. Edoardo (Filippo Timi), che la ama profondamente, lascia che questo gioco diventi la loro nuova realtà.

Così, dal palco, Alba Rohrwacher ha commentato:

Ringrazio Roberta Torre per la sua visionarietà, per il suo coraggio di osare, per avermi spostata da me stessa e per avermi fatto atterrare sul suo pianeta (Torre). Grazie a Filippo Timi, carissimo grandissimo compagno di viaggio. Grazie a Monica Vitti il cui incanto mi ha incantata. Grazie a Monica Vitti che ci ha accompagnate passo passo, che ha nutrito la mia Monica e ogni giorno mi ha aiutata a trovare il Senso. Grazie a questo film gentile. A questo personaggio gentile. Evviva la forza della gentilezza, che troppo spesso tutti noi esseri umani dimentichiamo.

Roberta Torre ha invece dichiarato:

Ringrazio ancora Alba per aver accettato questa difficile scommessa. Confrontarsi con il mito della Vitti è stato un atto di coraggio. Per questo il riconoscimento, oltretutto titolato a Monica Vitti, è ancora più significativo. Alba si conferma l’attrice straordinaria che è. Il film aveva la sfida di creare un personaggio che non fosse imitativo del mito Vitti, ma che lo reinventasse. E Alba ha colpito nel segno. Evviva Alba, evviva Monica.

Dopo essere stato premiato al festival di Karlovy Vary, Herbert Nordrum (già protagonista di La persona peggiore del mondo) si aggiudica a Roma il premio “Vittorio Gassman” al Miglior attore per la sua interpretazione in The Hypnosis di Ernst De Geer, satira svedese in cui Herbert dimostra un perfetto equilibrio tra silenzi, espressioni misurate o atteggiamenti inaspettati.

André e Vera sono una coppia di giovani imprenditori che hanno l’opportunità di presentare la loro nuova app a una platea di potenziali investitori nell’ambito di un prestigioso concorso. Prima dell’evento, però, Vera si rivolge a un’ipnoterapeuta per smettere di fumare. Da quel momento, il suo atteggiamento cambia radicalmente e anche André inizia a comportarsi in maniera inaspettata.

Un’altra notte da sogno a Roma per I Wonder Pictures, insomma, grazie alla vittoria alla Festa del cinema di Herbert Nordrum e Alba Rohrwacher. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

