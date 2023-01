Scopriamo insieme i nuovi imperdibili titoli in arrivo su Disney+! Tra nuove storie, personaggi e tanti colpi di scena; preparatevi a vivere un 2023 ricco di sorprese e avventure. Ecco di seguito le novità

Tantissimi nuovi titoli Disney+, sono pronti ad accompagnare gli abbonati, vecchi e nuovi, in questo fantastico 2023. Una sana dose di intrattenimento, in un anno ricco di imperdibili avventure, tra nuove produzioni; storie esclusiva e tantissimi colpi di scena da mozzare il fiato.

Scopriamo insieme tutte le deliziose sorprese in arrivo.

I prossimi imperdibili arrivi del 2023 su Disney+: Extraordinary

Se siete alla ricerca di una serie comedy con brillanti superpoteri; Disney+ è la piattaforma che fa per voi! Arriva in esclusiva assoluta dal 25 gennaio; Extraordinary, la serie originale comedy britannica, fresca e innovativa; con protagonisti meravigliosi giovani attori emergenti: Máiréad Tyers; Sofia Oxenham; Bilal Hasna e Luke Rollason.

Ambientato in un mondo in cui tutti i 18enni sviluppano uno straordinario superpotere…Eccetto Jen! Arrivata a 25 anni di età senza alcun potere manifestato; sente di essere rimasta bloccata indietro nel tempo, in un mondo confuso e senza prospettive future.

Armata di tanta pazienza, e con il supporto morale dei suoi amici coinquilini, Carrie, Kash e il misterioso gatto, Mr. Schizzo; la giovane Jen inizierà un lungo viaggio per scoprire il suo potenziale superpotere. Ma nel farlo, anche ciò che è definito normale, potrebbe sembrare straordinario.

Scritta dalla creatrice e sceneggiatrice della serie, Emma Moran, è diretta da Toby McDonald, Jennifer Sheridan e Nadira Amrani.

Fleishman a pezzi

Arriva finalmente in Italia come esclusiva Disney+; Fleishman a pezzi. Gli episodi completi saranno disponibili sulla piattaforma Disney+ a partire dal prossimo 22 febbraio 2023. Serie tv di Fx Tratta dall’acclamato romanzo bestseller del 2019 di Taffy Brodesser-Akner.

La storia racconta le vicende di Toby Fleishman (Jesse Eisenberg); 41enne divorziato, intento a buttarsi a capofitto in un nuovo eccentrico passatempo: la rete delle app di appuntamenti. Riscoprendo un sex appeal d’altri tempi; l’inizio della sua libertà da scapolo, si tinge di giallo: Rachel, la sua ex moglie è sparita nel nulla senza lasciare traccia, e non sembra intenzionata a tornare.

Rimasto solo assieme alle figlie Hannah di 11 anni e Solly di 9 anni; senza nessun aiuto e tirato all’interno di un vortice di dubbi, situazioni e grandi cambiamenti; Toby si rende conto che non sarà mai in grado di capire cosa sia successo a Rachel (Claire Danes) finché finalmente non affronterà ciò che è successo al loro matrimonio.

La serie è stata creata per la televisione da Taffy Brodesser-Akner , e ricopre il ruolo anche di executive producer. Oltra ai citati Jesse Eisenberg e Claire Danes, sono presenti nel cast anche Lizzy Caplan (amatissima in Masters of sex) e l’attore Adam Brody.

I prossimi imperdibili arrivi del 2023 su Disney+: The Mandalorian 3

A distanza di due anni dall’uscita della seconda stagione; arriva su Disney+ a partire dal 1 marzo 2023, la terza stagione di The Mandalorian. Prima grande serie di successo dell’universo di Star Wars; proseguono le vicende di Din Djarin, il Mandaloriano titolare. Affiancato dai suoi compagni di avventura tra cui, Greef Karga e la mandaloriana Bo-Katan. La serie tornerà a raccontare le storie di Grogu (alias il Piccolo),sotto l’ala protettiva del Mandaloriano.

Prodotta da Lucasfilm, Jon Favreau è showrunner/capo sceneggiatore ed executive producer insieme a Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono executive producer.

Sono presenti nel cast, Pedro Pascal (recentemente volto protagonista della serie Sky The Last of us), assieme a Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito.

Gli altri film e serie TV in arrivo nel 2023 su Disney+

La lunga lista di Disney+ non si ferma. Ecco di seguito tutti i film e le serie TV che presto arriveranno su Disney+ durante tutto il 2023:

