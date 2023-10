I Looney Tunes: presto al cinema il nuovo film animato!

Per la prima volta i Looney Tunes arrivano al cinema per un nuovo imperdibile film animato. Gli improbabili eroi Porky Pig e Daffy Duck in difesa dell’umanità contro la minaccia aliena

Gli amati Looney Tunes sono pronti a tornare per un nuovo film animato, questa volta da gustare sul grande schermo. Una grande notizia che tutti ti fan dei cartoon Warner Bros speravano di ricevere da tempo, vedendo il sogno divenire realtà. Arrivati nel mondo fatto di immagini, colore e tanta animazione a partire dagli Anni ’30; i Looney Tunes hanno accompagnato l’infanzia e l’affetto di innumerevoli generazioni, sfilando con personaggi e avventure di ogni tipo.

Ecco così pronti per il debutto cinematografico, i due invincibili (e improbabili) eroi Porky Pig e Daffy Duck prossimi a difendere l’umanità contro una minaccia aliena. Scopriamo altri dettagli sull’arrivo nei cinema.

I Looney Tunes: il titolo e la trama del prossimo film animato!

Recentemente apparsi nel 2021 con il film Space Jam: New Legends (affiancando un iconico LeBron James); gli amati Looney Tunes sono pronti a sfondare il grande schermo con un nuovo film d’animazione.

The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, questo il titolo scelto, sarà infatti protagonista delle sale cinematografiche; regalando una commedia d’avventura con i volti che hanno segnato i decenni. Nonostante la Warner Bros. Animation non abbia ancora rivelato ulteriori dettagli sull’uscita al cinema; la pellicola avrà come protagonista il duo Porky Pig e Daffy Duck impegnati nelle vesti di eroi alternativi del mondo.

Per la regia Pete Browngardt; in merito al nuovo progetto ecco alcune dichiarazioni di Sam Register (presidente della Warner Bros e produttore esecutivo della pellicola):

I nostri artisti hanno creato un incredibile film dei Looney Tunes che segue nella tradizione cinematografica che ha portato il pubblico a innamorarsi di questi personaggi. GFM Animation è il partner perfetto per aiutarci a riportare Porky e Daffy al loro posto sul grande schermo

Dichiarazione successivamente avvalorata da un’altra importante osservazione da Guy Collins, presidente di GFM Animation:

È emozionante per il team di GFM Animation gestire le vendite della distribuzione mondiale di un film basato su una proprietà intellettuale così iconica, lavorando con il fantastico team di Warner Bros. Animation. È bello vedere tutto il loro duro lavoro in questa fase avanzata della produzione. Gli indipendenti raramente lavorano su film con tale consapevolezza di affinità da parte dei fan di tutto il mondo e sappiamo che adoreranno l’avventura fantascientifica di Porky e Daffy tanto quanto noi

