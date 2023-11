I Golden Globes 2024 saranno in streaming su CBS e Paramount+

I Golden Globes hanno trovato un canale televisivo che trasmetta la cerimonia del 2024 in streaming: si tratta della CBS, in parallelo con Paramount+

Uno dei quattro grandi canali broadcast americani, la CBS, ha soffiato alla NBC (che ha trasmesso lo spettacolo fino all’anno scorso) la cerimonia dei Golden Globes 2024. L’81 esima edizione andrà quindi in onda il 7 gennaio sulla CBS, subito dopo una doppia partita della NFL. Inoltre sarà trasmessa in diretta su Paramount+.

Jay Penske, CEO, presidente e fondatore di Penske Media ha rimarcato l’orgoglio di portare i Golden Globes su CBS per celebrare 81 anni di storia di questo premio. Queste le sue parole:

CBS ha dimostrato un impegno impressionante trasmettendo per 30 anni i Grammy ed è stata fondamentale per il loro successo a lungo termine. Nella CBS, abbiamo trovato un partner ideale che comprende il valore della programmazione di intrattenimento dal vivo e il cui modello di distribuzione multipiattaforma riflette il modo in cui il pubblico globale sceglie di consumare i contenuti oggi.

I Golden Globes 2024: dove trovarli in streaming

La cerimonia di tre ore andrà in onda dal vivo dalle 20:00 alle 23:00 in patria.

L’intrattenimento dal vivo e gli sport sono stati e saranno sempre un punto di forza della CBS, e i Globes aggiungono una nuova entusiasmante dimensione al nostro palinsesto del primo trimestre. Avremo quindi un’altra occasione per promuovere il ritorno del nuovo palinsesto in prima serata di CBS a febbraio.

I Golden Globes tornano così sulla CBS per la prima volta dal 1982, quando la rete rinunciò a trasmettere i premi per le preoccupazioni che i membri della Hollywood Foreign Press Association avessero assegnato il premio “nuova stella dell’anno” a Pia Zadora perchè influenzati da viaggi e regali. Preoccupazioni che sono rimaste fino al 2021, e che sono state al centro dell’editoriale del Los Angeles Times sull’etica dell’organizzazione che ha scatenato la reazione a catena che ci ha portati fino a qui.prossimo, e come tutti (streamer inclusi), aveva rinunciato a causa di richieste economiche eccessive. Sembra che il nuovo accordo abbia ridimensionato di molto questo aspetto.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.