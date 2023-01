How I Met Your Father: un piacevole cameo spiazza i fan

Il cameo di un iconico personaggio, nella seconda stagione di How I Met Your Father, ha colto alla sprovvista i fan della serie madre

Con grande emozione dei fan, uno dei personaggi più amati di How I Met Your Mother è tornato nella seconda stagione di How I Met Your Father, con protagonista Hilary Duff. In Italia, la seconda stagione è ancora inedita, motivo per cui, se siete fan della serie e non volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di non continuare nella lettura. Se invece siete curiosi di sapere quale personaggio storico vi attende nelle nuove puntate, stiamo per svelarvelo.

Un ritorno speciale

Probabilmente nessuno se lo aspettava, eppure è accaduto. Uno dei personaggi più amati e irriverenti delle serie tv è tornato ad arricchire la seconda stagione di How I Met Your Father con la sua simpatia e il suo carisma. Nella prima puntata infatti, l’amato Barney Stinson, protagonista di How I Met Your Mother, anche conosciuta in Italia come E alla fine arriva mamma, ha fatto ritorno nella seconda stagione dello spin-off, impersonato come sempre da Neil Patrick Harris.

Era stata Hilary Duff ad annunciare, mantenendo però un certo alone di mistero, questo grande ritorno:

Potrei perdere il lavoro se dicessi di chi si tratta, ma avremo un ospite speciale del cast originale in questa stagione. Lavorarci insieme è stato un sogno diventato realtà.

Nei mesi precedenti si era molto discusso riguardo queste dichiarazioni, cercando di capire a quale storico personaggio della sitcom alludesse. Il più papabile non era Barney, bensì Ted Mosby. Questo a causa di alcune dichiarazioni rilasciate da Josh Radnor, il suo interprete:

Ho avuto un piacevole scambio di email con Hilary Duff. Ci siamo confrontati molto sul fatto che siamo entrambi i protagonisti di How I Met Your… Hilary ha detto pubblicamente che adorerebbe avermi nella serie, perciò non rinuncerei ad un invito.

How I Met Your Father: gli altri cameo

Non è la prima volta che un attore di How I Met Your Mother torna a vestire i panni del proprio personaggio nella serie tv sequel. Prima di Barney infatti, abbiamo visto il ritorno di Cobie Smilders nei panni di Robin, oltre che di Laura Bell Bundy in quelli di Becky e Kyle MacLachlan in quelli de Il Capitano.

É importante precisare che chiamare cameo la partecipazione di questi attori non è esatto, non si tratta infatti di una semplice apparizione, utile solo a creare nostalgia nei fan. Il personaggio di Neil Patrick Harris avrà infatti un ruolo molto più importante. Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, creatori dello show hanno infatti dichiarato:

Ogni volta che discutiamo sul far tornare un membro del cast originale, vogliamo che abbia uno scopo. Vogliamo far luce su cosa stia accadendo nelle loro vite, dove siano finiti e cosa stiano facendo, ma anche che abbiano un impatto sulla storia di How I Met Your Father e spingano uno dei nostri personaggi in una direzione nuova e inaspettata. Anche Barney avrà un impatto importante sulla storia principale.

Non ci resta che aspettare l’uscita delle nuove puntate, per capire quale sarà il ruolo di Barney in questa seconda stagione.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.