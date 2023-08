How Do You Live: trailer, uscita in Italia e tutto ciò che sappiamo

Scopriamo insieme cosa si sa finora di How Do You Live di Hayao Miyazaki: trailer, cast, trama, uscita in Italia e tutto ciò che sappiamo

How Do You Live è il nuovo film d’animazione dello Studio Ghibli diretto da Hayao Miyazaki e uscirà nei cinema italiani a capodanno del 2024. Sarà infatti Lucky Red a portare nei cinema italiani, a partire dal 1° gennaio 2024, Il ragazzo e l’airone (How Do You Live?), il nuovo film del maestro dell’animazione Hayao Miyazaki, rinnovando il consolidato rapporto di distribuzione con Studio Ghibli. Arrivato nelle sale giapponesi il 14 luglio, il film ha conquistato il box office fin dal primo weekend con 11,3 milioni di dollari (45 totali), battendo i record precedenti dello Studio Ghibli.

Trama | How Do You Live: uscita, trama, trailer e tutto ciò che sappiamo

La trama del film, basata sul romanzo “E voi come vivrete?” di Genzaburô Yoshino, ruota attorno a un ragazzo di nome Mahito la cui madre viene uccisa in un incendio. Poco dopo suo padre, che lavora in una fabbrica che produce aerei da combattimento, sposa la sorella minore della sua defunta moglie, Natsuko, e trasferisce l’intera famiglia nella grande casa di campagna dei suoi antenati. Mahito, risentito nei confronti di Natsuko per aver preso il posto di sua madre, inizia a esplorare l’area intorno alla casa e scopre una misteriosa torre in cui, però, gli viene proibito di entrare.

Qui il ragazzo fa amicizia con un airone parlante che afferma come la madre di Mahito sia in realtà viva ma rinchiusa nella torre in attesa di essere salvata. Mahito decide così di andare alla ricerca della matrigna che scompare misteriosamente proprio all’interno della torre. Una volta entrato, Mahito viene trasportato in un universo alternativo fatto di magia dove la sua ricerca lo mette in contatto con nuovi amici ma anche con tanti nemici.

Uscita | How Do You Live: uscita, trama, trailer e cast

Come detto la data di uscita sarà del tutto simbolica e carica di significati. How Do You Live entrerà infatti nella programmazione cinematografica italiana dal 1 gennaio 2024, aprendo i tutti i sensi l’anno. Una scelta senza dubbio particolare, che magari può essere un’idea per passare qualche ora di capodanno in maniera diversa dal solito.

Il trailer (che non c’è)

Non esiste ad oggi un trailer della pellicola, ed anzi sembra che non sarà mai pubblicato. Lo Studio Ghibli ha infatti annunciato che non ci sarà campagna promozionale per il film del maestro giapponese, lasciando molti di stucco. Una scelta controcorrente, della quale noi prendiamo atto: voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

