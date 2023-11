House of the Dragon tornerà con la seconda stagione

House of the Dragon tornerà con una seconda stagione, HBO ha confermato il rinnovo: news e anticipazioni sulla trama

HBO ha ufficialmente rinnovato House of the Dragon per una seconda stagione. Il rinnovo per la seconda stagione è stato confermato dall’emittente televisiva dopo nemmeno una settimana dal debutto della prima stagione. La prima puntata, ha infatti registrato numero incredibili, infatti tale episodio è da considerare come la premiere più vista per un nuovo show nella storia della TV via cavo. È stata superata qualsiasi aspettativa e il prodotto si è classificato come uno show da non perdere, perciò si continuerà a mettere in scena l’epica saga della famiglia Targaryen, con una seconda stagione. Tuttavia, è ancora presto per avere una data di uscita della nuova stagione.

House of the Dragon seconda stagione, produzione e trama

Per la prima stagione ci sono voluti 10 mesi di riprese ed un grandissimo lavoro di post-produzione, iniziato a gennaio 2022 e ancora in corso nel momento del debutto del primo episodio. Ipotizzando un mantenimento costante della qualità della serie, era comunque improbabile che HBO e Sky sarebbero riusciti a fissare la data di uscita della second season di House of the Dragon entro il 2023. È, tuttavia, possibile che potremmo aspettarci una debutto durante l’estate del 2024. Al momento sappiamo che le riprese, partite la seconda settimana di aprile, si sono concluse a settembre, senza ripercussioni a causa dello sciopero di SAG-AFTRA.

Per sapere cosa aspettarci dalla trama basterebbe leggere Fire and Blood: sta arrivando una guerra che richiede alleanze da parte di diversi regni ed eserciti in tutta la mappa di Westeros. La seconda stagione riprenderà esattamente da dove si è interrotta la prima. La premiere potrebbe intitolarsi A Son for a Son, ovvero Un figlio per un figlio. Suggerirebbe, quindi, almeno il tentativo da parte di Rhaenyra e Daemon di eliminare uno dei figli di Alicent, per vendicare Lucerys.

È probabile che la seconda stagione di House of the Dragon avrà due episodi in meno rispetto alla prima. Quindi si fermerà ad 8 episodi. Si tratta di una decisione fatta in funzione della trama. E voi siete curiosi di vedere House of the Dragon seconda stagione? Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

