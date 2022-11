House of the Dragon – seconda stagione: cosa sappiamo finora?

Da poco conclusa la prima stagione House of the Dragon, arrivata oltre tre anni dopo il controverso finale della serie madre, Il Trono di Spade, scopriamo quando potremo vedere la seconda

House of the Dragon ha avuto un’eredità pesante sulle spalle e tante promesse da mantenere. Dopo la visione della prima stagione – qui potrete trovare la nostra recensione – ci sentiamo di affermare che è stata all’altezza delle aspettative. Ma proprio per questo guardiamo con curiosità alla seconda stagione: manterrà lo stesso alto livello, oppure sarà un flop? In attesa di rispondere a questa domanda, vediamo insieme quando è previsto l’arrivo della seconda stagione di House of the Dragon e cosa sappiamo finora a riguardo.

Da dove parte la seconda stagione di House of the Dragon

Il punto di partenza risale a circa 200 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e segue gli eventi che hanno portato alla caduta di casa Targaryen, 172 anni prima della nascita dell’ultima Targaryen, Daenerys (Emilia Clarke). Se nella prima stagione abbiamo assistito alle lotte di potere che hanno messo gli uni contro gli altri i sostenitori di Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) e quelli del figlio maschio di re Viserys (Paddy Considine), Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney), possiamo aspettarci che la stagione 2 alzi ulteriormente l’asticella, specialmente dopo il drammatico finale della precedente. La fine della guerra civile per il potere, infatti, non segna altro che l’inizio di nuovi scontri ancora più cruenti, come ha sottolineato il co-creatore e co-showrunner della serie Ryan Condal, che ha definito lo scontro finale nella prima stagione come un punto di non ritorno.

In effetti, appena cinque giorni dopo la messa in onda dell’episodio pilota, HBO aveva già rinnovato la serie di House of the Dragons per una seconda stagione. Intervistato da Variety, Ryan Condal ha precisato che le riprese dei nuovi episodi inizieranno nei primi mesi del 2023. Il quotidiano spagnolo Hoy (tramite Watchers on the Wall) riporta che la produzione tornerà a Cáceres (che è stata utilizzata come set per Approdo del Re nella prima stagione) intorno ad aprile/maggio. La produzione si protrarrà almeno fino a metà del 2023, quindi è probabile che la data di uscita della stagione 2 di House of the Dragon sarà fissata nella seconda metà del 2024, probabilmente con buona parte del cast confermato.

Ci sarà però un importante cambiamento dietro le quinte, dato dall’addio del co-showrunner Miguel Sapochnik, che ha anche diretto molti episodi de Il Trono di Spade e rimarrà soltanto come produttore esecutivo. In compenso un altro veterano de Il Trono di Spade, Alan Taylor, sarà coinvolto come produttore esecutivo e regista di alcuni episodi della prossima stagione. Cosa cambierà tutto questo nello sviluppo della trama? Lo scopriremo nei prossimi mesi!

