House of the Dragon: le foto dal set

Le riprese di House of the Dragon sono appena iniziate e le prime foto rubate dal set hanno già fatto il giro di Internet

Meno di due giorni dopo l’annuncio da parte di HBO che lo spinoff di Game of Thrones intitolato House of the Dragon era in produzione, sono trapelate le prime foto dal set della serie.

Grazie al Daily Mail possiamo dare un primo sguardo a Matt Smith ed Emma D’Arcy con gli abiti di scena: rispettivamente quelli del principe Daemon Targaryen e della principessa Rhaenyra Targaryen.

Le immagini mostrano i due attori all’aperto, su una spiaggia deserta e sabbiosa in Cornovaglia, Inghilterra, dove verranno girate numerose scene della serie.

Emma D’Arcy indossa un abito scarlatto con maniche lunghe e collo alto, la chioma argentea avvolta in un elaborato puzzle di trecce sulla testa. Matt Smith indossa un farsetto blu scuro che cade fino al ginocchio, con alti stivali di pelle sotto e, come Rhaenyra, capelli biondo argento raccolti a mezza coda di cavallo. I due personaggi sembrano essere impegnati in una seria discussione, che probabilmente ricorda gli inquietanti dibattiti politici tra Cersei, Varys, Ditocorto e altri personaggi della serie madre.

🚨 As primeiras imagens de Daemon e Rhaenyra Targaryen em House of the Dragon. (via @HOTDBr) pic.twitter.com/BsRHoXPhP1 — Batatinha Geek (@BatatinhaGeek) April 28, 2021

House of the Dragon: le reazioni dei fan alle foto dal set

Non è chiaro come le immagini dal set siano trapelate, dal momento che cast e crew stanno lavorando in gran sicurezza, ma sta di fatto che, appena sono state postate sui social, sono immediatamente diventate virali, tanto che Targaryen è schizzata subito ai primi posti tra le tendenze di Twitter.

Naturalmente, il fandom di Game of Thrones ha iniziato a dare i primi pareri sui leak, alcuni molto entisiastici, altri… decisamente meno.

C’è chi, ad esempio, ricorda ancora con amarezza il finale della serie originale e al destino riservato a Daenerys:

Comunque tutte queste foto di Targaryen mi fanno solo pensare alla Targaryen che ha conquistato il mio cuore 🥺 pic.twitter.com/BNcxZlfPTx — Paola. 🥀 (@daenieslover) April 28, 2021

Si parla di Targaryen e riesco solo a pensare allo scempio dell’ottava stagione e alla fine ingiusta che hanno fatto fare alla mia khaleesi 🔥 pic.twitter.com/6RkEgYpIL1 — 《e》~waiting for loki🐍~ (@_0hhoney_) April 28, 2021

C’è poi chi ricorda con nostalgia la prima stagione di Game of Thrones:

Harry Lloyd as Viserys Targaryen per riportare alla luce vecchie fiamme in vista delle foto dei nuovi Targaryen della hbo pic.twitter.com/UG9PR6hojR

— drama lama (@pondgitsune) April 28, 2021

E infine, com’era prevedibile, qualche commento sarcastico sul “parruccone” di Matt Smith:

Matt Smith con la parrucca da Raffaellona nazionale as Daemon Targaryen che combatterà nella danza dei draghi brandendo Darksister pic.twitter.com/xDNATcu8bI — Lachesi (@Lachesi) April 28, 2021

Quanti non vedono l’ora di vedere lo spin off prequel di Game of Thrones?