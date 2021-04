House of the Dragon: Fabien Frankel si unisce al cast

L‘attore Fabien Frankel è entrato a far parte del cast di House of the Dragon, spinoff prequel di Game of Thrones

House of the Dragon è lo spinoff prequel di prossima uscita di Game of Thrones. Sarà ambientato 300 anni prima degli eventi narrati nella serie madre e basato sul libro Fuoco e Sangue, di George R.R. Martin.

La trama seguirà la storia della Casa Targaryen dal regno di Aegon I il Conquistatore a quello di Aegon III il Flagello dei Draghi.

Lo scorso Dicembre è arrivata la notizia che Olivia Cooke, Matt Smith ed Emma D’Arcy sarebbero stati i protagonisti della serie nelle rispettive parti di Alicent Hightower, Daemon Targaryen e Rhaenyra Targaryen. A Febbraio, invece, si sono aggiunti al cast Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans e Sonoya Mizuno.

House of the Dragon: Fabien Frankel avrà un ruolo chiave

L’ultima aggiunta al cast è quella di Fabien Frankel, che in Last Christmas ha recitato al fianco di Emilia ‘Daenerys’ Targaryen. In House of the Dragon interpreterà Ser Criston Cole, un membro della Guardia Reale di King Viserys I Targaryen, un cavaliere le cui audaci azioni hanno contribuito a spianare la strada alla guerra civile.

Sul sul blog, George R.R. Martin ha parlato approfonditamente del personaggio:

Non ha diritto a terre o titoli, tutto ciò che ha è il suo onore e la sua abilità con la spada e la lancia. È uno sfidante, un campione, acclamato dalla gente comune, amato dalle donne.

L’ha descritto come un amante, un seduttore, un traditore, un latin lover e un leader.

Infine, gli ha dato il benvenuto nell’universo de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco: “Benvenuto a Westeros, Fabien. E tieni quella spada affilata“.