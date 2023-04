House of the Dragon 2: la trama ripartirà dal finale della prima

La trama di House of the Dragon 2, che arriverà in Italia su SKY e NOW, inizierà immediatamente dopo i fatti della prima stagione

Lo showrunner Ryan Condal ha stuzzicato i fan su quello che potranno aspettarsi dalla nuova stagione di House of the Dragon, serie prequel de Il Trono di Spade. In particolare, la seconda stagione prenderà le mosse dai fatti narrati nel finale della prima stagione.

Dopo lo straordinario successo di House of the Dragon, serie prequel de Il Trono di Spade, l’attesa dei fan è alle stelle per l’arrivo della seconda stagione. Le riprese sono iniziate nei giorni scorsi, e a rivelare nuovi dettagli ci ha pensato lo showrunner, ospite dell’evento Contenders TV.

Nuovi dettagli sulla trama di House of the Dragon 2

Sono entusiasta di poter riprendere da dove avevamo lasciato, ovvero dal finale della prima. Ora possiamo rientrare nei ritmi più tradizionali della narrazione e di Game of Thrones. Abbiamo sempre parlato di questo particolare racconto, anche George R.R. Martin lo ha fatto, come di una tragedia shakespeariana o greca. Questa serie è molto incentrata su una casa che si sta distruggendo al suo interno. Ora che tutti i pezzi sono stati messi sulla scacchiera, sono davvero entusiasta di raccontare il prossimo capitolo, di vedere cosa succede ora che Viserys non c’è più e non tiene più sotto controllo le cose.

Queste sono state le parole dello showrunner Ryan Condal di House of the Dragon 2. Ricordiamo che la serie è ispirata al libro Fuoco e sangue scritto da George R.R. Martin (anche produttore esecutivo) e ambientato 200 anni prima gli eventi raccontati nei romanzi che compongono la saga diretta da D.B. Weiss e David Benioff. Nel cast della seconda stagione troviamo Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. La seconda stagione di House of the Dragon (qui troverete la nostra recensione della prima stagione) arriverà in Italia su SKY e NOW.

