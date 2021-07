House of Gucci: uscito il trailer ufficiale

Il trailer del film House of Gucci di Ridley Scott con protagonisti Adam Driver e Lady Gaga, in uscita nelle sale italiane il 16 dicembre 2021, è stato finalmente rilasciato

Il nuovo film dell’instancabile Ridley Scott arriverà in sala con Eagle Picture a dicembre. Protagonisti della pellicola sono Adam Driver, nel ruolo di Maurizio Gucci e Lady Gaga, che ha dato prova della sua versatilità nella recitazione in A star is born, nelle vesti di Patrizia Reggiani.

House of Gucci narra la vicenda dell’omicidio di Maurizio Gucci, capo dell’omonima e celebre casa di moda, ad opera di un uomo di nome Benedetto Ceraulo il 27 marzo del 1995. Due anni dopo Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio, viene arrestata e successivamente condannata come mandante dell’omicidio.

Il trailer di House of Gucci

Il film vede protagonisti, oltre ai già citati Adam Driver e Lady Gaga, i famosi e strepitosi Jared leto, Jeremy Irons, Salma Hayek e Al Pacino.

L’opera dell’infaticabile Ridley Scott è basata su un romanzo della giornalista di moda Sara Gay Forden, intitolato “La saga di Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo e follia”. Il romanzo è edito in Italia da Ipac ed è stato adattato da Roberto Bentivegna.

Ridley Scott ha voluto, con questa sua ultima opera, mettere in scena il complicato matrimonio e il tormentato divorzio dei due divi della moda, così da rappresentare anche gli aspetti macabri della relazione che hanno portato al tanto celebre ed efferato omicidio.

Il film è stato interamente girato in Italia per dare veridicità alla vicenda narrata ed è la Milano, per l’occasione trasformata in quella che era negli anni ’90, a fare da background delle scene. E’ in questa città che sono stati riprodotti la sede della maison Gucci, il favoloso attico della famiglia, venduto per l’appunto di recente ad un prezzo stellare, e le svariate auto fiammanti con cui si spostava la signora Gucci.

In attesa di scoprire questo nuovo panorama di Ridley Scott non ci resta che dunque gustarci il trailer ed attendere fino a dicembre.

