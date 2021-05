Hocus Pocus 2: il sequel in arrivo su Disney Plus

Disney Plus conferma l’uscita di Hocus Pocus 2 nel 2022: il sequel vedrà il ritorno delle tre protagoniste e un cambio di regia

Finalmente la Disney ha confermato ufficialmente l’uscita del tanto vociferato Hocus Pocus 2. Il sequel del film fantastico del 1993 dovrebbe arrivare nell’autunno del 2022 direttamente in streaming sulla piattaforma Disney Plus, giusto in tempo per Halloween.

La grande notizia è che potremo vedere ancora una volta le tre protagoniste del film originale diretto da Kenny Ortega: Bette Midler (Winnie), Sarah Jessica Parker (Sarah) e Kathy Najimy (Mary). Le tre streghe saranno ancora una volta richiamate per sbaglio da tre giovani donne nella Salem contemporanea. Le sorelle Sanderson dovranno essere fermate prima che possano combinare altri guai.

Hocus Pocus 2: un cambio di regia

Inizialmente al timone di Hocus Pocus 2 ci sarebbe dovuto essere Adam Shankman, che ha dovuto però rinunciare perché impegnato sul set di un altro sequel, Come d’incanto 2. Shankman rimarrà comunque all’interno del progetto in veste di produttore esecutivo, e sarà sostituito alla regia da Anne Fletcher. A questo proposito, il regista si è detto dispiaciuto ma comunque orgoglioso del progetto:

Sono veramente dispiaciuto di non poter dirigere le mie amiche Bette, Sarah Jessica e Kathy in quello che sono sicuro sarà davvero un film evento per Disney+. Purtroppo i miei impegni non me lo permettono, ma non potrei essere più felice di lasciare le redini del progetto ad Anne, che ha portato tante risate e tanta gioia nelle vite degli spettatori con i suoi lavori precedenti. Sono grato e orgoglioso di poter comunque contribuire a questo progetto come produttore esecutivo accanto alla produttrice Lynn Harris, che ho sempre ammirato come collega e a cui voglio bene come amica, fin da quando mi ha aiutato a coreografare Boogie Nights.

"Sono solo delle ridicole superstizioni" ✨ Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy ritornano nel ruolo delle malvagie Sorelle Sanderson in Hocus Pocus 2️⃣, in arrivo nell'autunno del 2022 su #DisneyPlus. #HocusPocus pic.twitter.com/0e4BUohR1b — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) May 20, 2021

La nuova regista, Anne Fletcher, ha invece dichiarato:

Ora più che mai, alle persone serve una bella risata. Dovremmo ridere tutti i giorni, e c’è davvero un sacco di divertimento con queste tre grandiose donne e i loro rispettivi personaggi in questo amatissimo film. Sono grata di poter svolgere un ruolo nell’impresa di riportare in vita le tre streghe, e l’opportunità di lavorare di nuovo con i miei amici di Disney rende la cosa ancora più speciale. Questo sarà un film per tutti, per coloro che sono cresciuti con il primo capitolo e per le nuove generazioni. Non vedo l’ora di cominciare!

