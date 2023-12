Hideo Kojima: Connecting Worlds, online il nuovo trailer del documentario Disney+

Il noto game designer giapponese torna a far parlare di sé. Cresce l’attesa per il documentario Disney+ Hideo Kojima: Connecting Worlds dopo l’uscita di un nuovo trailer

I fan dell’universo videoludico non vedono l’ora di immergersi nella visione di Hideo Kojima: Connecting Worlds, soprattutto dopo l’uscita del nuovo trailer. Hideo Kojima: Connecting Worlds è il documentario Disney+ incentrato sul noto game designer giapponese Hideo Kojima. In passato, lo sviluppatore di videogiochi ha collaborato con Konami, e in quel periodo è diventato celebre per la creazione della serie di Metal Gear, un pilastro del genere stealth. Hideo Kojima decide di lasciare Konami nel 2015, creando uno studio tutto suo, Kojima Productions. Non mancano i videogiochi di successo lanciati da Kojima Productions, primo tra questi è Death Stranding, che avrà uno sviluppo sul grande schermo.

Hideo Kojima: Connecting Worlds, nuovo trailer ma anche anticipazioni

Il 17 giugno 2023, Hideo Kojima: Connecting Worlds è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival, a New York. Dopo la pubblicazione di un trailer indirizzato ad un pubblico internazionale, con i dialoghi in giapponese e i sottotitoli in inglese, da parte di Kojima Productions, questa volta è Disney+ a rendere noto un nuovo trailer. Sul canale YouTube giapponese di Disney+ è possibile, infatti, vedere il nuovo trailer sul dietro le quinte della creazione dei videogiochi. Il trailer anticipa l’uscita del documentario sulla piattaforma streaming.

Il game designer Hideo Kojima ha finalmente svelato i dettagli sull’uscita del documentario Hideo Kojima: Connecting Worlds, e restano accesi l’interesse e la curiosità con il nuovo trailer online su YouTube. Dopo aver fatto parlare di sé al Tribeca Film Festival, il documentario Disney+ sarà presto disponibile. In un post su X (precedentemente Twitter), Hideo Kojima ha comunicato che l’uscita avverrà nella primavera del 2024. A dirigere il documentario è Glen Milner, la realizzazione si deve a PlayStation Studios in collaborazione con Kojima Productions e Filmworks. Oltre a Hideo Kojima, vedremo anche alcune star, come Guillermo del Toro, Shinji Mikami, Grimes, Chvrches, Norman Reedus, Shinya Tsuakamoto. E tu guarderai il nuovo documentario?

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le news dal mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.