Si riunisce il trio di Forrest Gump: Tom Hanks, Eric Roth e Robert Zemeckis al lavoro su Here

AA quasi 30 anni di distanza da Forrest Gump, Tom Hanks, Eric Roth e Robert Zemeckis sono di nuovo a lavoro insieme, stavolta sulla graphic novel Here

Si riunisce un trio a dir poco iconico nella storia del cinema. Nel 1995 Tom Hanks, Eric Roth e Robert Zemeckis hanno dato vita a quel capolavoro che è Forrest Gump, il primo nei panni del protagonista principale, il secondo come sceneggiatore e il terzo nel ruolo di regista. Quasi 30 anni dopo la vittoria del Premio Oscar, i tre tornano a lavorare insieme, stavolta per portare sul grande schermo la graphic novel Here.

Here riunisce Tom Hanks, Eric Roth e Robert Zemeckis

Nel 2014 Richard McGuire ha dato alle stampe la graphic novel Here, un racconto che si estende per un lasso di tempo enorme, centinaia di migliaia di anni, ma prende corpo in un’unica stanza. Un’opera innovativa e molto diversa da Forrest Gump, che si estende per i più svariati luoghi, dall’Alabama al Vietnam.



La prima stesura di Here risale al 1989 e fu pubblicata sulla rivista RAW. Dopo quella prima versione di appena sei pagine, McGuire ha continuato a lavorare al suo progetto, una fatica durata parecchi anni e terminata poi con l’edizione definitiva del 2014. Alla classica versione cartacea è stata affiancata anche una interattiva, particolarmente suggestiva, che permette ai lettori di mescolare e scegliere gli eventi narrati in quella stanza. Un’esperienza decisamente rivoluzionaria.

Da Forrest Gump a Here: la reunion del trio

Sarà la prima volta che i tre fautori del successo di Forrest Gump si ritroveranno a lavorare insieme, ma le strade dei tre si sono già incrociate diverse volte in passato. Tom Hanks ad esempio ha lavorato col regista Robert Zemeckis in altri due film: Cast Away e The Polar Expresso. L’attore ha invece ritrovato Roth in Molto forte, incredibilmente vicino, film che portava proprio la firma dello sceneggiatore.



Ora dunque le strade di queste tre grandi stelle del cinema si incrociano di nuovo e naturalmente la curiosità è alle stelle per questo nuovo progetto. Non perdetevi nessuna notizia su Here e sul mondo del cinema e delle serie tv sul nostro sito.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.