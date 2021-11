Hawkeye: la nuova serie Marvel Studios su Disney+

Hawkeye, la nuova serie Marvel Studios sarà disponibile dal 24 Novembre in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney +: il prossimo Mercoledì vedremo i primi due episodi

La serie Hawkeye su Disney+ è suddivisa in 6 parti e, dopo i primi due che usciranno insieme il prossimo 24, i successivi episodi potranno essere visti a cadenza settimanale ogni mercoledì. Qui in basso per voi una nuova nuovissima clip di 60 secondi. Un piccolo frammento di quella che sarà la dimensione della serie: tanta azione … a sfondo Natalizio!

Hawkeye: una nuova avventura per Clint Barton su Disney+

Clint Barton di nuovo in azione, tra pochissimi giorni su Disney+!

La nuovissima serie Marvel Studios “Hawkeye” sarà ambientata nella New York City del post blip, quando schioccando le dita Hulk ha riportato in vita metà della popolazione dell’universo.

Vedremo l’ex vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) dover affrontare una missione in apparenza semplice: riuscire a tornare in tempo per Natale dalla sua famiglia. Purtroppo, però, il suo passato tornerà a tormentarlo fortemente. Verrà messo in condizione di doversi cercare un potente alleato: Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Hawkeye e la sua nuova alleata, nonché fan e bravissima arciera di ventidue anni, dovranno unire le forze per smascherare quella che si paleserà come una complessa cospirazione criminale.

Nel cast troveremo Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e l’esordiente Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez: nei fumetti emerge la sua descrizione come uno fra i pochi personaggi Marvel ad avere origini native americane ed essere sorda.

Diretta da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Bertie, “Hawkeye” ci farà immergere nel Multiverso con una storia colma di scenari perfetti per l’imminente festività Natalizia. Piena di avventura, suspense e di quell’azione che Marvel sa sempre assicurare! Per tutti (fan o meno) sicuramente un appuntamento da non perdere!

Guarda qui il trailer e non esitare a lasciare un commento su questa nuova serie!

