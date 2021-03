Harry Potter: Sky dedica un canale alla saga

Sky ha deciso di dedicare un canale apposito alla saga di Harry Potter e rendere disponibili a tutti gli abbonati del pacchetto cinema gli otto film sul mago più famoso del grande schermo

Sky offre una nuova promozione ai suoi abbonati del pacchetto cinema: il canale 303 si è infatti trasformato in Sky Cinema – Harry Potter. Da oggi, sabato 27 marzo a domenica 11 aprile verranno distribuiti gli otto film che celebrano la storia del piccolo mago di Hogwarts, interpretato da Daniel Radcliffe, e della sua lotta contro Lord Voldemort. I film, che seguono i libri di J.K. Rowling, saranno disponibili in versione 4K HDR per gli abbonati a Sky Q e saranno presenti anche nelle videoteca ondemand di Sky, nonchè su Now TV.

Gli appassionati della saga conosceranno a memoria tutti i film ma ai meno esperti può essere utile rinfrescare la memoria sulle storie di amicizia e di unione raccontate nello scenario magico della prestigiosa scuola di Hogwarts.

I film della saga di Harry Potter

Il successo di Harry Potter inizia nel 2001, quando viene trasmesso nelle sale americane Harry Potter e la pietra filosofale. Qui il giovane mago non conosce ancora il suo destino ma scopre di avere un nemico che sembra essere invincibile, Lord Voldemort. Le battaglie contro questo perfido mago dai poteri speciali continuano nei capitoli seguenti. In Harry Potter e la camera dei segreti il protagonista si unisce ai suoi amici per far fronte ai nuovi misteri scoperti, in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban scopre informazioni nascoste sui suoi genitori attraverso un amico che li conosceva molto bene, Sirius Black. Il capitolo successivo è Harry Potter e il calice di fuoco, dove Harry sfiderà nuovi maghi e gli verranno nuovamente rivelate le intenzioni del suo nemico. Harry Potter e l’ordine della fenice è invece il capitolo in cui vediamo la preparazione alla grande guerra tra Harry e Lord Voldemort, che ha assunto il potere ad Hogwarts. Continua l’addestramento in Harry Potter e il principe mezzosangue, dove anche le storie personali dei principali personaggi si evolvono. Ci avviciniamo alla conclusione con Harry Potter e i doni della morte – Parte 1 dove la vera guerra tanto attesa inizia e vediamo quanto sia fondamentale l’unione tra tutti i maghi di Hogwarts. Lo spettatore può assistere alla resa dei conti finale in Harry Potter e i doni della morte – Parte 2: qui Harry avrà finalmente la sua vendetta contro Lord Voldermort e il bene trionferà sul male in maniera definitiva.

L’intera saga permetterà ai fan di ripercorrere tutte le vicende che vi abbiamo riepilogato in estrema sintesi. Grazie a Sky, saranno due settimane estremamente coinvolgenti per gli amanti del genere!