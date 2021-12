Harry Potter: Ritorno ad Hogwarts, ecco la prima foto dal set

Oltre al teaser trailer, HBO ha rilasciato anche la prima foto dal set di Harry Potter: Ritorno ad Hogwarts

Manca sempre meno al ritorno alla scuola di magia e stregoneria più famosa del mondo! Il 1 gennaio 2022 infatti è la data designata per l’arrivo dello special Harry Potter: Ritorno ad Hogwarts su Hbo Max (e su Sky, qui in Italia). Prima di procedere oltre, diamo uno sguardo al teaser trailer ufficiale!

Cosa sappiamo | Harry Potter: Ritorno ad Hogwarts

Le reunion sono la moda di quest’anno, ce ne siamo accorti tutti. Dopo quella di Friends, quella di Sex & The City e di Dexter, non poteva che essere il turno anche di Harry Potter. In occasione dei 20 anni dall’uscita del primo capitolo della saga sul grande schermo, eccoci di nuovo dove tutto è iniziato. Nelle immagini del teaser vediamo il binario 9 e tre quarti, le famose lettere per Hogwarts e anche qualche volto conosciuto, seppur invecchiato. Eppure, i volti che proprio tutti avrebbero voluto vedere non appaiono nel teaser, bensì nella prima immagine ufficiale tratta da Harry Potter: Ritorno ad Hogwarts. Harry Potter in persona, Daniel Radcliffe, compare accompagnato dai suoi fidi compagni Emma Watson e Rupert Grint. I tre sono seduti su delle poltrone, probabilmente rammentando un bellissimo ricordo vissuto nei dieci anni trascorsi da La pietra filosofale a I Doni della Morte: Parte 2.

Secondo la sinossi ufficiale Ritorno ad Hogwarts sarà “una retrospettiva speciale che racconterà la creazione della storia attraverso interviste e conversazioni profonde e inedite, con i fan invitati in un magico viaggio in prima persona attraverso uno dei franchise più amati di tutti i tempi”. Anche in Italia avremo modo di festeggiare degnamente. Ritorno ad Hogwarts sarà infatti trasmesso in contemporanea con gli Stati Uniti lo stesso 1° gennaio su Sky e Now, mentre su Sky Cinema dal 1° al 16 gennaio si accenderà un canale pop-up che trasmetterà tutti gli otto film della saga (attualmente disponibili in streaming anche su Amazon Prime Video). Non è finita: Sky e Now manderanno dal 27 dicembre anche Hogwarts Tournament of Houses, il game show con Helen Mirren tutto a tema Harry Potter.

Cosa ne pensate di questa reunion? Siete fan di Harry Potter? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

