Harry Potter: di nuovo sui grandi schermi

H arry Potter, ritorna sui grandi schermi dal 9 al 12 Dicembre. La grande saga televisiva che ha scladato il cuore di milioni di telespettatori, ritorna al cinema

Harry Potter nasce come saga letteraria di genere fantasy, dalla famosa scrittrice J.K. Rowling. Saga incentrata sulle avventure di un giovane mago, Harry Potter (Daniel Radcliffe) e dei suoi due migliori amici Ron Weasley (Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma Watson), tutti e tre studenti della Scuola di Magia di Howgarts.

La saga fu scritta quando la Rowling aveva ancora 29 anni, e fu rifiutata da ben 12 case editrici. Fino a quando, dopo molti anni, la Bloomsbury, una casa editrice all’epoca poco nota, accettò il manoscritto che uscì il 25 giugno 1997.

Harry Potter, titoli completi della saga

Dopo la pubblicazione del primo libro della saga, i fan sono impazziti, ed il libro è diventato subito best seller internazionale. Ha venduto milioni di copie, è stato tradotto in 77 lingue del mondo, e la Rowling è diventata la prima scrittrice donna ad aver venduto così tante copie.

Ragion per cui è diventata la seconda persone più ricca del Regno Unito dopo la Regina Elisabetta.

E da un primo libro ce n’è fu subito un secondo, ed un terzo, ed un quarto, un quinto, un sesto ed un settimo. E noto il suo grande successo, i libri si trasformarono come per magia in film.

Di seguito vi proponiamo i titoli in ordine d’uscita:

Harry Potter e la pietra filosofale;

Harry Potter e la camera dei segreti;

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban;

Harry Potter e il calice di fuoco;

Harry Potter e l’ordine della fenice;

Harry Potter e il principe mezzosangue;

Harry Potter e i doni della morte.

Harry Potter e la pietra filosofale

In Italia il 6 Dicembre del 2001, nelle sale cinematografiche uscì per la prima volta Harry Potter e la pietra filosofale.

Il primo capitolo della saga più amata dal pubblico amatoriale, è Harry Potter e la pietra filosofale.

Harry Potter, all’età di un anno, rimane orfano dei genitori, James e Lily Potter, e viene lasciato dai professori in custodia davanti casa degli zii materni, e di suo cugino. Con la speranza che un giorno, Harry possa essere uno strabiliante studente di Hogwarts.

Nei successivi dieci anni però, la pellicola della saga ci mostra il clima spiacevole in cui ha dovuto vivere Harry Potter, un clima ostile e freddo, trattato come una specie di Cenerentolo, cresciuto dall’odio profondo degli zii, perchè già a suo tempo, la zia odiava sua madre. E costretto anche a vivere in uno sgabuzzino.

Harry Potter ovviamente è tenuto all’oscuro dagli zii, che nel sangue del ragazzo scorre vera magia, ed il giorno del compleanno di suo cugino, viene portato con loro in una gita allo zoo, dove il ragazzo di rende conto di saper parlare con i serpenti.

Qualche giorno dopo il terrificante episodio e qualche giorno prima del suo undicesimo compleanno, Harry riceve una strana lettera, che però non riesce a leggere perchè viene strappata da suo zio. Ma giorno dopo giorno le lettere continuano ad arrivare in modo incessante, e la famiglia decide di cambiare casa, rifugiandosi in una catapecchia in mezzo al mare.

Ma il giorno del suo compleanno, il festeggiato riceve una visita inaspettata. Da Rebeus Hagrid, portavoce più fedele del preside della scuola di Hogwarts, che raggiunge la famiglia con una torta in mano per Harry Potter. E con anche la lettera, dove finalmente il protagonista scopre la verità su di sè e sulla morte dei suoi genitori.

Ovvero, che non erano morti in un incidente d’auto ma uccisi da Lord Voldemort, il temibile signore oscuro di tutti i tempi, è che la cicatrice a forma di saetta che Harry porta sulla fronte, sia una testimonianza del fatto che lui sia stato l’unico a sfuggire dalle grinfie di Voldemort. Il che lo rende famoso nel mondo dei maghi.

Così Harry Potter, parte con Hagrid all’avventura.

I due prima fanno compere nel mondo magico, dove nel frattempo Harry incontra qualche altro personaggio della saga, e poi viene portato all’interno della scuola per iniziare il suo primo anno.

Tutti i ragazzi che iniziano come lui, devono essere smistati in una delle quattro case di Hogwarts dal cappello parlante.

Ossia: Grifndoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso.

Ad Harry Potter, viene assegnata la casa Grifondoro, così come erano stati i suoi genitori, e dove sono assegnati anche, quelli che diventeranno poi i suoi migliori amici: Ron e Hermione.

Harry Potter comincia così a frequentare i corsi di magia, scontrandosi più volte con Draco Malfoy (Tom Felton) un mocciosetto, ricco, e viziato ragazzino che fa di tutto per mettere i bastoni tra le ruote al protagonista.

Nel corso della pellicola, il protagonista affronta ostacoli e prove che mai si sarebbe sognato di dover affrontare, ma una medaglia ha sempre due facce e di fatti nella vita del giovane mago accadono anche cose molte belle, come il fatto che riesce a diventare anche un giocatore di Quiddich, uno sport molto frequentato a Hogwarts.

Ma verso la fine del film, Harry Potter viene condotto dal professor Raptor, in una stanza dove si trova lo Specchio delle Brame, uno specchio che fa vedere alla persona dove si riflette quello che più si desidera, chiaramente Harry vede riflessi la madre e il padre.

Raptor, iantagonista del primo capitolo, in tutto ciò si leva il turbante viola, che ha in testa da sempre e fa mostra ad Harry che sul retro della sua testa c’è quella di Voldemort, che sopravvive come un parassita. E’ che ha bisogno della pietra filosofale per poter tornare completamente in vita.

Harry dunque cerca di scappare, ma Raptor è più veloce e blocca la strada di Harry incendiandola, allora guardandosi allo specchio, vede riflesso se stesso che estrae dalla tasca la pietra. Cercando quindi di non farsi scoprire, si accorge di avere la vera pietra nella sua tasca.

Voldemort se ne rende conto e cerca di dissuadere il mago, promettendogli di riportare in vita i genitori, ma Harry rifiuta l’offerta e Raptor gli si fionda contro, e Potter cercando di proteggere la pietra e se stesso con un solo tocco polverizza il professore.

A questo punto Voldemort prende la sua vera forma e scappa, trapassando il corpo del ragazzo, che sviene, riprendendosi dopo tre giorni.

Quando si risveglia, è tutto finito, ed il capitolo si conclude con i festeggiamenti che la casa di Grifondoro ha portato a segno, grazie ad Harry Potter.

Harry Potter e la camera dei segreti

Il secondo capitolo della saga, inizia con Harry Potter rinchiuso in casa dei suoi zii al pieno di sopra, perché lo zio ha un importante visita d’affari al piano di sotto. Che spera vada in porto.

Harry è rattristato perchè durante tutta l’estate non ha ricevuto nessuna visita da parte dei suoi amici, ma ad un certo punto arriva l’elfo Dobby, un elfo domestico, che supplica il ragazzo di non tornare ad Hogwarts o ptrebbe costargli la vita.

E dopo averlo messo nei guai con gli zii, accorrono in suo aiuto, il suo migliore amico Ron con i suoi fratelli gemelli, Fred e George, che lo portano a casa loro su di una macchina volante. Qui conosce Ginny la piccola della famiglia Weasley, e mamma e papà Weasley, che lo accolgono amorevolemente.

Arrivati a scuola però scoprono che all’interno di Hogwarts si aggira una creatura mostruosa che sta mettendo in pericolo l’intera scuola. E come se non bastasse, si scopre che una delle stanze più off limits del castello, chiamata la camera dei segreti è stata aperta.

Ovviamente i protagonisti vogliono sapere chi ha aperto la camera dei segreti. Hermione dopo aver fatto attente ricerche, riesce a scoprire che il mostro che si aggira per la scuola è un Basilisco. Un enorme e agghiacciante serpente.

Dunque Harry scende lungo la camera segreta e grazie al serpentese riesce ad aprire la porta, dove sorpresa delle sorprese trova Tom Riddle, (Voldemort da ragazzo).Tornato in vita grazie ad un diario che Lucius Malfoy (padre di Draco Malfoy) ha donato a esso.

Visto ciò, il basilisco comincia ad inseguire e attaccare Harry Potter, il quale in punto di quasi morte, viene salvato dalla fenice, animale domestico di Silente, riuscendo ad uccidere il serpente e salvare l’intera scuola.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Il terzo capitolo della saga di Harry Potter, comincia proprio col terzo anno di scuola del ragazzo. E qui scopre che un certo Sirius Black che viene descritto come un pericoloso criminale è evaso da Azkaban, una prigione per maghi.

Ma non solo scopre anche che Sirius Black, ai tempi della scuola era molto amico con suo padre James, e di Remus Lupin, (altro personaggio della saga). Che nella loro gioventù avevano fondato un gruppo di antimaghi per proteggere maghi e babbani (non maghi) da un eventuale attacco di Lupin, affetto dalla maledizione della licantropia.

Durante l’anno scolastico Harry si trova ad affrontare anche i dissennatori, creature che si muovono nell’aria come fossero fantasmi, dal corpo nero, che si nutrono dei bei ricordi delle persone.

Nel cammino della pellicola del film, Harry fa rivelanti ed importanti scoperte. E cioè che Sirius Black è il suo padrino e che è una persona di cuore, legata ad Harry Potter. Ma Sirius è comunque ancora ricercato dal ministero della giustizia,e quindi il giovane mago assieme ai suoi amici, Ron e Hermione, lo fa fuggire in groppa ad un ippogrifo di nome Fierobecco, che sarebbe un altro animale stravagante trovato da Hagrid.

Harry Potter e il calice di fuoco

Nel quinto capitolo della saga, in Harry Potter e il calice di fuoco, Harry non si sa spiegare il motivo per il quale riesce a sentire tutte le sensazioni che prova Voldemort. Come se fosse un legame indissolubile, dunque chiede speigazioni a Sirius Black che è ancora latitante.

Nel frattempo a Hogwarts, si è in vena di festeggiamenti. Nella scuola si tiene l’evento estivo più importante dell’anno. Vale a dire: la coppa del mondo di Quidditch per la comunità dei maghi. Dove Hogwarts ospiterà altri studenti di altre scuole di magia.

La Durmstrang, e la Beauxbaton. Con altrettanti prestigiosi studenti come la bellissima Fleur DeLaCour, accompagnata dalla gigante professoressa Madame Maxime per la Durmstrang, e il campione Viktor Krum per la Beauxbaton, accompagnato dal professor Karkaroff.

Finita la gara di Quidditch, inizia il torneo pericoloso del calice di fuoco, che da solo sceglierà un campione per ogni scuola, ma è autorizzato solo per studenti che abbiano dai 17 anni in su.

Dunque il calice di fuoco inizia a scegliere i vari campioni: Viktor Krum, Fleur Delacour e Cedric Diggory (Robert Pattinson) studente tassorosso. E quando sembra che l’estrazione sia terminata il calice estrae un ultimo nome, Harry Potter, che non ha l’età e che non vuole assolutamente partecipare, di fatti qualcuno ha messo il suo nome al posto suo, ma nessuno lo crede. Nemmeno Ron, che gli toglie il saluto.

Arriva la prima prova, affrontare temibili draghi. E tutti i partecipanti riescono ad affrontarla al meglio, ma sia Viktor che Harry hanno entrambi lo stesso tempo e quindi arrivano pari merito.

La seconda prova consiste nel nuotare in un lago incantato, e cercare delle uova, ma nell’acqua si trovano mostri e sirene marini sul fondo. I maghi si tuffano, ma la sorellina di Fleur si trova inaspettatamente in pericolo come tutti gli altri e quindi Harry preferisce salvare i compagni perdendo la prova, alla quale gli vengono comunque concessi dei punti extra.

Ma il tasto dolente arriva quando si trovano a gareggiare tutti nella terza prova, che si svolge in un labirinto. All’inizio le prove sono solo sull’affrontare creature magiche, ma la cosa si fa più struggevole quando tutti sono contro tutti, di fatti Krum cerca di eliminare Cedric ma Harry lo salva.

E giunti quasi al traguardo, decidono di toccare la coppa insieme e vincere pari merito, ma la coppa è un falso, è un passaporto magico ed i due atterrano in un cimitero. E qui, uno dei luridi aiutanti di Lord Voldemort uccide Cedric, e Voldemort risorge, rivelando segreti allo stesso Harry.

Harry Potter e Voldemort si scontrano ad un duello di bacchette, Harry viene aiutato dalle anime che escono dalla bacchetta di Voldemort e riesce a scappare, ritrovadosi di nuovo a Hogwars. Raccontando l’accaduto ma Silente si rifiuta di credergli.

Ma in cuor suo il preside sa che è vero, quindi alla fine dell’anno scolastico allerta più person e possibili, annunciando:

una tremenda battaglia è alle porte

Harry Potter per aver vinto il torneo riceve dei soldi ma li regala ai gemelli, i quali aprono un negozio di scherzi magici, Harry Potter ha altro a cui pensare.

Harry Potter e l’ordine della fenice

Nel sesto capitolo della saga di Harry Potter, le prospettive non sono state all’eltezza delle aspettative. Questo sesto capitolo non è piaciuto molto ai fan, o meglio è stato messo all’ultimo posto in ordine di preferiti.

Troppe morti di personaggi importanti hanno deluso i fan.

La pellicola qui inizia con Harry Potter confinato a casa degli zii, cercando di avere notizie del mondo magico che non arrivano. Ed in un tranquillo pomeriggio viene aggredito dai dissennatori assieme al cugino babbano, e si vede costretto ad usare la magia, cosa che non si può assolutamente fare nel mondo dei babbani e viene espulso da Hogwarts.

All’udienza per la sua esplulsione nessuno gli crede, e non credono nemmeno al fatto che Voldemort sia tornato ma Silente riesce a farlo riammettere a scuola.

Durante la tormenta di alleati e di traditori, arriva un nuovo personaggio, Dolores Umbridge, una perfida donna, che veste tutta di rosa, che riesce a far perdere il posto di preside a Silente ed ad impossessarne lei stessa. Ma Harry, Ron e Hermione dopo varie sventure riescono ad ingannarla ed a farla catturare da un gigante analfabeta, cresciuto da Hagrid.

Verso la fine però del film, Sirius corre in aiuto e viene ucciso da Bellatrix Lastrange, nonché anche sua cugina, e quando Harry prova a vendicare Sirius, arriva Voldemort, che viene affrontato da Silente. E nel frattempo arriva tutto il corpo del ministero che deve finalmente ammettere che Voldemort è realmente tornato.

Ma prima che la scena si concluda del tutto, Silente fa un interessante scoperta, che Harry Potter e Lord Voldemort sono legati e nessuno dei due può vivere se l’altro soppravvive. Ciò vuol dire che prima o poi i due dovranno affrontarsi.

Harry Potter e il principe mezzosangue

Harry Potter e il principe mezzosangue e il penultimo capitolo della saga.

In questo penultimo appuntamento vediamo la donna di casa Malfoy, Narcissa Malfoy, che con sua sorella Bellatrix cerca di stipulare un patto con il Professor Piton, che sembra avercela a morte con Harry Potter dal primo giorno che l’ha visto.

Nel frattempo Silente confida a Harry Potter, che nel mondo magico esistono 7 horcrux, oggetti speciali incantati, che devono essere distrutti, due lo sono già.

Ma in questo penultimo capitolo c’è anche posto per le cose belle, ossia: per l’amore. Harry Potter, si fidanza con Ginny Weasley, sorella minore di Ron, e Ron con Hermione.

In un’altra scena però trovare la triste morte di Silente da parte di Piton. Dove quest’ultimo prende poi il potere di preside, ma si scoprirà poi che fa tutto parte del piano, giacché Silente, soffriva di una grave malattia sarebbe destinato a morire lo stesso.

Ma questo Harry Potter non lo sa.

Dopo il funerale di Silente dunque, Harry giura di ritrovare gli altri Horcrux, e di non mettere mai più piede nella scuola di Hogwarts.

Harry Potter e i doni della morte

E arriviamo alla conclusione della saga.

Harry Potter e i doni della morte come film, è stato diviso in due parti perchè troppo lungo da registrare.

Qui Harry e i suoi fidati amici, riescono a recuparare alcuni horcrux, ma il tallone d’Achille sta proprio nella battaglia finale. Nello scontro tra Voldemort e Harry Potter.

Dove ovviamente ad avere la meglio è Harry Potter, facendo sbriciolare Voldemort come neve nell’aria.

Tutti ritornano al loro posto per vivere felici e contenti.

Nel frattempo Harry e Ginny si sposano, avendo poi un bambino chiamato James Sirius Potter. In onore del padre e di Sirius, che capiterà poi nella casa Serpeverde diventando amico del figlio di Draco Malfoy.

Ad ogni modo, dal 9 al 12 dicembre, ritornerà sui grandi schermi cinematografi. Fateci sapere se andrete a vederlo o meno, nell’attesa potete gustarvi qualche altro film sulle piattaforme di Netflix o di Disneyplus.

