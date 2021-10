Hallowstream 2021: le novità Disney+ per Halloween

Disney+ è pronta a celebrare Halloween proponendo, anche per questo 2021, Hallowstream

Tempo di autunno, zucche e… Halloween anche in casa Disney+, che propone anche quest’anno una serie di contenuti dedicati in streaming. Vi abbiamo già parlato dei migliori film e serie TV, per adulti e per le famiglie, da vedere sulla piattaforma. In questo articolo vogliamo invece tirare le somme delle cose fatte, già da inizio settembre, per garantire un 31 ottobre spaventoso.

Ed invero, già mercoledì 8 settembre è stato reso disponile l’episodio della serie animata Marvel Studios What If…?, intitolato E se… Zombie?!, in cui i Vendicatori vengono infettati da una piaga e gli eroi sopravvissuti devono cercare una cura.

Dal 24 settembre sono stati aggiornati i titoli del catalogo, rendendo disponibili titoli originali, tra cui La casa stregata, e amati classici, tra cui Hocus Pocus, Nightmare Before Christmas.

Hallowstream: il programma di ottobre Disney+ Original

Ma molto altro è arrivato ad ottobre. Ad iniziare con LEGO Star Wars: racconti spaventosi, disponibile sulla piattaforma dal 1° ottobre: dopo gli eventi di L’Ascesa di Skywalker, Poe e BB-8 devono affrontare un atterraggio di emergenza sul pianeta vulcanico Mustafar, dove incontrano l’avido e subdolo Graballa The Hutt che ha comprato il castello di Darth Vader e lo sta trasformando nel primo hotel di lusso, all-inclusive, della galassia ispirato ai Sith. Mentre aspettano che il loro X-Wing venga riparato, si avventurano nelle profondità del misterioso castello con il fedele servitore di Vader, Vaneé. Lungo la strada, Vaneé condivide con loro tre raccapriccianti storie legate ad antichi artefatti e cattivi per antonomasia, appartenenti a tutte le epoche di Star Wars.

Venerdì 8 ottobre è stato il momento del primo speciale di Halloween dei Muppet, intitolato Muppets Haunted Mansion: La casa stregata, con un cast stellare e musica inedita per il divertimento di tutta la famiglia. Muppets Haunted Mansion: La casa stregata si svolge durante la festa di Halloween, quando Gonzo viene sfidato a trascorrere una notte che metterà alla prova il suo coraggio nel posto più spaventoso e divertente della Terra.

La serie antologica soprannaturale Just Beyond, ispirata ai racconti di R.L. Stine e composta da otto episodi, è invece disponibile da mercoledì 13 ottobre. La serie narra le storie sorprendenti e suggestive di una realtà che va appena oltre quella che conosciamo. Ogni episodio introduce agli spettatori un nuovo cast di personaggi che devono intraprendere un sorprendente viaggio alla scoperta di se stessi in un mondo soprannaturale fatto di streghe, alieni, fantasmi e universi paralleli.

La programmazione Disney+ per Halloween 2021

Oltre a questi film e serie la programmazione di Hallowstream Disney+ per questo Halloween comprende:

La moglie di Boogedy

Non guardare sotto il letto

Edward mani di forbice

Frankenweenie

Gargoyles

Girl vs. Monster

Gravity Falls

Halloweentown – Streghe si nasce

Halloweentown High – Libri e magia

Halloweentown II – La vendetta di Kalabar

Hocus Pocus

Mia sorella è invisibile

Maleficent

Maleficent Signora del Male

Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali

I Cavalieri di Castelcorvo

Invito a cena con vampiro

Il fantasma del Megaplex

Ritorno ad Halloweentown

Supercuccioli – Un’avventura da paura

Le avventure di Ichabod and Mr. Toad

I fantasmi di Buxley Hall

La casa dei fantasmi

Attenzione: fantasmi in transito

Nightmare Before Christmas

Twitches – Gemelle streghelle

Gemelle streghelle 2

Vampirina

Wizards of Waverly Place

Wizards of Waverly Place: The Movie

Z-O-M-B-I-E-S

Z-O-M-B-I-E-S 2

Mentre questa è una selezione di speciali ed episodi a tema:

Toy Story of Terror!

WandaVision – Halloween spaventacolare!

What If…? – E se… Zombie?!

The Muppet Show – Haunted Mansion

The Simpson – Terra chiama Ned – La note del Ned vivente

Girl Meets World – Riley e il mondo… del terrore

