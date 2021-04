Guardiani della Galassia: James Gunn ha finito lo speciale natalizio

James Gunn, regista dei Guardiani della Galassia, ha terminato di scrivere lo script dello speciale natalizio, in arrivo nel 2022

James Gunn ha raggiunto il successo quando nel 2014 si è unito alla squadra dei Marvel Cinematic Universe con Guardiani della Galassia; film super apprezzato dalla critica e dai fan, ha dato il via libera ad un sequel (Guardiani della Galassia Vol. 2) con un terzo capitolo che dovrebbe iniziare la produzione prossimamente.

La fortunata trilogia sui Guardiani della Galassia avrà anche uno speciale natalizio in arrivo su Disney+ nel mese di dicembre 2022, e James Gunn ha rivelato online di aver concluso la prima versione della sceneggiatura.

Guardiani della Galassia: James Gunn parla dello speciale natalizio

Durante l’Investor Day Disney è stato annunciato The Guardians of the Galaxy: Holiday Special, uno speciale televisivo natalizio con i personaggi di James Gunn, che ovviamente si occuperà interamente del progetto.

Tramite Twitter, James Gunn ha annunciato di aver terminato i lavori sulla sceneggiatura dello speciale, che andrà in onda su Disney+.

This is the wrapping. The present is inside. #GotGHS 🎅🏽🚀💜 pic.twitter.com/NqDw5s6ed8 — James Gunn (@JamesGunn) April 22, 2021

Un’ottima notizia per tutti i fan del folle gruppo capeggiato da Star-Lord, soprattutto perché servirà da anticipazione per Guardiani della Galassia Vol.3. The Guardians of the Galaxy: Holiday Special dovrebbe arrivare a Natale 2022 su Disney Plus, salvo spostamenti o rallentamenti vari, ed è ambientato precisamente dopo Thor: Love and Thunder, ma prima, come detto prima, del terzo film dedicato ai Guardiani. Non sappiamo ancora nulla riguardo la storia e il cast coinvolto, ma possiamo dedurre che avrà innumerevoli scene divertenti in pieno stile James Gunn.

Quill, Gamora, Drax, Groot, Rocket e Mantis in versione natalizia non possiamo proprio perderceli, immaginando già le numerose gag comiche che nasceranno dai cervelli di questi stravaganti quando insoliti supereroi. E voi, quali aspettative avete per questo speciale?