Grown-ish: su Disney Plus la quarta stagione della sitcom

A partire da oggi, 20 aprile 2022, il catalogo di Disney Plus si arricchirà di una nuova stagione di Grown-ish. Vediamo di che si tratta

Per tutti gli appassionati di Grown-ish, c’è una bella notizia. A partire da oggi, la quarta stagione della sitcom è disponibile con diciotto imperdibili episodi su Disney Plus.

La serie è nata come spin-off di Black-ish, sitcom in cui si raccontano, in chiave comica, ma allo stesso tempo provocatoria, le vicende di una famiglia afroamericana. Dai diversi problemi che affliggono la comunità nera, al rapporto che questa ha con le istituzioni della società americana, dalla brutalità della polizia, al rapporto con i bianchi e con i media, dal razzismo ai temi LGBT.

Grown-ish, si concentra invece sulle vicende che coinvolgono Zoey Johnson, la figlia maggiore, che decide di lasciare la famiglia per andare al college. Le puntate seguiranno la ragazza e il suo gruppo di amici nel cammino verso l’età adulta, un percorso che si rivelerà tutt’altro che facile.

Trama e cast della quarta stagione di Grown-ish

In questa nuovissima quarta stagione, Zoey farà ritorno alla Cal U per l’ultimo anno. Il traguardo finale è ormai vicino per lei e il suo gruppo. Non tutto però sembra andare per il meglio: i rapporti di amicizia si fanno tesi e alcune relazioni troveranno molti ostacoli davanti a sé. Solo restando con Zoey fino alla fine scopriremo se lei e i suoi amici riusciranno ad arrivare alla laurea o saranno costretti a interrompere questo percorso.

Ad interpretare la protagonista, Zoey Johnson, ritroveremo Yara Shahidi, attrice, modella e attivista, già protagonista del film Il sole è anche una stella (2019). Ad affiancarla, ci sarà Deon Cole (Angie Tribeca, 2016-2018), nel ruolo del professore ed amico di famiglia Charlie Telphy. Trevor Jackson (Superfly, 2018) e Francia Raisa Almendárez (La vita segreta di una teenager americana, 2008-2013) saranno rispettivamente Aaron e Ana, due studenti della Cal U. Tra gli altri, ritroveremo poi Emily Arlook, nei panni di Nomi Segal, l’ebrea bisessuale con alle spalle un difficile rapporto con la propria famiglia e Jordan Buhat, in quelli di Vivek Shah, un indiamo americano gujarati, di prima generazione. La sitcom è ideata da Kenya Barris e Larry Wilmore.

Non ci resta che correre su Disney Plus per gustarci questa nuova imperdibile stagione, ricca di sorprese.

