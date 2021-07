Grey’s Anatomy e 9-1-1: da luglio su Disney+ tutte le stagioni

Disponibili sulla piattaforma Disney+ gli episodi delle serie tv Grey’s Anatomy, Station 19 e 911. Tra finali di stagioni attesi ed episodi inediti, i dettagli su come e quando vederli

La lunga lista per gli abbonati Disney+ continua ad ampliarsi. Per tenere allenata la mente e la visione durante questa lunga estate rovente, disponibili da luglio in chiaro gli episodi di Grey’s Anatomy, Station 19 e 9-1-1.

Il medical drama, lo spin-off e il drama poliziesco di successo tra finali di stagioni ed episodi inediti. Scoprite insieme noi tutti i dettagli su come e quando vederli.

Cosa aspettarsi: le novità del momento | Grey’s Anatomy/ Station 19/911: gli episodi in arrivo su Disney+

Le vicende del medico chirurgo Meredith Grey (Ellen Pompeo) e i compagni del Seattle Grace Hospital, si aggiungono al catalogo di Disney+. Grey’s Anatomy ormai giunto alla diciassettesima stagione, continuerà a tenere compagnia i più affezionati della serie, districandosi tra lavoro e problemi quotidiani. Ideata da Shonda Rhimes (in veste anche di produttore esecutivo), è considerata una delle serie di successo più giovevole dell’emittente ABC. Attualmente è stata rinnovata per una nuova stagione.

Sorte molto simile anche per Station 19,disponibile con episodi inediti a partire dal 21 luglio. Secondo spin-off ufficiale nato sotto Grey’s Anatomy (dopo Private Practice), è finalmente pronta ad arrivare in chiaro direttamente nella sezione Star di Disney+. Ambientata all’interno della Stazione 19 di Seattle, nuove vicende si fanno strada nella terza e quarta stagione ideata da Stacy McKee. Come per la serie madre, anch’essa ha ricevuto il rinnovo per una nuova stagione.

Ultime stagioni disponibili anche per la nota serie 9-1-1, il drama poliziesco nato per mano dei produttori Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear. Le difficoltà della vita e il rischio del lavoro, a favore della protezione dei cittadini di Los Angeles. Tra tsunami devastanti e scelte di vita importanti, nuovi drammi e incolumità da domare si fanno strada all’interno del noto gruppo di paramedici, vigili del fuoco e poliziotti.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.