Gran Turismo: arriva il primo video del film

Il film ispirato al celebre videogioco Gran Turismo si mostra con un primo adrenalinico video: i dettagli della pellicola

Il rapporto tra cinema e videogiochi è sempre stato saldo, anche se spesso problematico. Un nuovo capitolo di questo controverso connubio si consumerà con il film in live action di Gran Turismo, una delle già fortunate saghe videoludiche che ora è pronta anche a sbarcare al cinema. Il franchise basato sul famoso simulatore di guida si amplia, dunque, e sbarca anche al cinema dopo tutta una serie di fortunati videogiochi che dal 1997 ad oggi hanno dominato il settore dei giochi a tema motori. Manca ancora un bel po’ per vedere il film, che intanto è già uno dei più attesi del 2023, al cinema. La data d’uscita è prevista per l’11 agosto e, nell’attesa, il live action di Gran Turismo si presenta con un video che aumenta, ancora di più, la trepidazione dei fan.

Gran Turismo: i dettagli dal primo video

Il primo video rilasciato in rete introduce, dunque, Gran Turismo. Il film, come detto, in uscita l’11 agosto 2023, porta la firma di Neill Blomkamp e nel cast annovera firme di prestigio come David Harbour, Orlando Bloom e Archie Madekwe. I tre sono stati protagonisti del primo video di Gran Turismo, introducendo il film e spiegando al pubblico alcuni dettagli di realizzazione della pellicola. L’adattamento cinematografico del celebre videogioco è ispirato alla vera storia del pilota britannico Jann Mardenborough, che nel 2011 ha partecipato allo show televisivo GT Academy che offriva ai giocatori di Gran Turismo la possibilità di scendere realmente in pista e che ha permesso a Mardenborough di diventare un pilota professionista.Tra storia vera e videogiochi, dunque, Gran Turismo è pronto a prendersi la scena, in attesa di nuove immagini e del primo trailer ufficiale.

Un 2023 ricchissimo

Non ci sarà solo Gran Turismo ad abiurare il 2023, ma è prevista l’uscita di un gran numero di film attesissimi, dal Barbie di Greta Gerwig al ritorno dei Guardiani della Galassia. Non perdetevi nemmeno una notizia.

