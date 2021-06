Good Omens: annunciata a sorpresa la stagione 2

Alcune notizie riguardanti le serie tv sono decisamente inaspettate. E l’annuncio del rinnovo di Good Omens è decisamente fra queste. La fortunata serie Amazon Studios avrà quindi una seconda stagione, composta sempre da sei episodi.

L’intera crew è stata confermata: Neil Gaiman – autore del romanzo da cui è tratta la serie, Buona Apocalisse a tutti, sarà nuovamente produttore esecutivo e co-showrunner al fianco di Douglas Mackinnon, il quale ricoprirà nuovamente anche il ruolo di regista. Le riprese inizieranno quest’anno in Scozia, per un debutto televisivo programmato – forse – per il 2022.

Confermati anche, nei panni dei protagonisti, Michael Sheen e David Tennant.

La seconda stagione continuerà ad esplorare la bizzarra e atipica amicizia che lega Azraphel (Michael Sheen), un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone Crowley. Sventata la minaccia dell’Apocalisse, la strana coppia riprenderà la propria vita tranquilla nel quartiere di Soho a Londra. Ma la loro vita sulla Terra sarà nuovamente sconvolta dall’arrivo di un misterioso messaggero.

In merito alla notizia di una seconda stagione, Gaiman ha rilasciato qualche dichiarazione:

Sono passati trentuno anni da quando è stato pubblicato Buona Apocalisse a tutti!, il che significa che ne sono passati trentadue dalla notte in cui Terry Pratchett ed io ce ne stavamo nei nostri rispettivi letti in una stanza d’albergo a Seattle, durante una World Fantasy Convention, e progettavamo il sequel. Ho avuto modo di utilizzare alcune parti di quel sequel in Buona Apocalisse a tutti! – ed ecco da dove sono venuti i nostri angeli. Terry non è più qui, ma quando era ancora tra noi avevamo parlato di ciò che volevamo fare con Buona Apocalisse a tutti! e di quale direzione avrebbe dovuto prendere la storia. E ora, grazie a BBC Studios e Amazon, ho l’occasione di portarla proprio in quella direzione. Ho coinvolto meravigliosi collaboratori e John Finnemore è salito a bordo per portarne il testimone con me. Ci sono moltissime domande che le persone hanno fatto riguardo a ciò che è successo dopo (e anche a ciò che è successo prima) al nostro angelo e al nostro demone preferiti. Ed ecco le risposte in cui speravate. Torneremo a Soho per svelare, attraverso viaggi nel tempo e nello spazio, un mistero che ha inizio con un angelo che se ne va in giro per Soho senza memoria.