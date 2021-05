Golden Globes: Tom Cruise restituisce i suoi premi

Tom Cruise si unisce alla protesta contro la Hollywood Foreign Press Association e restituisce i suoi tre Golden Globes vinti in carriera

È tempo di bufera in quel di Hollywood. Una bufera che sta coinvolgendo la Hollywood Foreign Press Association, associazione di giornalisti che rappresenta l’industria del cinema statunitense e che ogni anno decide le assegnazioni dei Golden Globes. 86 membri, nessuno dei quali di colore, definiti da molti come una “casta”.

In seguito a un’edizione degli Oscar all’insegna della diversità, l’accusa da parte di Hollywood è chiara: la giuria non sarebbe in grado di modernizzarsi e adattarsi ai tempi, e tanto meno di garantire trasparenza e inclusività. Netflix ha avviato la protesta (nonostante sia stata la casa di produzione con più nomination ai Golden Globes di quest’anno), seguita a ruota da Amazon e WarnerMedia, e da un gruppo di oltre 100 agenzie e responsabili delle relazioni pubbliche.

Tom Cruise si unisce alla protesta contro i Golden Globes

Molte celebrità di Hollywood stanno facendo sentire la loro voce in merito. L’ultimo in ordine di tempo è stato proprio Tom Cruise, che ha deciso di compiere un forte gesto. L’attore statunitense ha infatti restituito i tre Golden Globes vinti durante la sua carriera – per Nato il quattro luglio (1989), Jerry Maguire (1996) e Magnolia (1999).

Come lui, altre celebrità hanno rilasciato dichiarazioni al vetriolo. Tra queste, Mark Ruffalo:

È scoraggiante vedere che l’HFPA, che ha ottenuto importanza e prestigio dal suo coinvolgimento con registi e attori, resista al cambiamento che le viene chiesto di fare da molti dei gruppi che sono stati penalizzati dalla sua cultura della segretezza e dell’esclusione. È il momento di correggere i torti del passato.

Anche Scarlett Johansson non si è tirata indietro:

Come attrice, quando promuovo un film devo partecipare alla stagione dei premi frequentando conferenze stampa e premiazioni. In passato, questo ha comportato ricevere domande sessiste e commenti da parte di membri dell’Hollywood Foreign Press Association al limite della molestia sessuale. È il motivo per cui, per molti anni, ho rifiutato di partecipare alle loro conferenze. L’Hollywood Foreign Press è un’organizzazione legittimata da figure come Harvey Weinstein per ottenere visibilità nei confronti dell’Academy, e l’industria ha fatto seguito a tutto questo. A meno che non venga attuata la necessaria riforma nell’organizzazione, credo che si debba prendere le distanze dall’Hollywood Foreign Press Association e concentrarsi sull’importanza e la forza dell’unità all’interno dei nostri sindacati e di tutta l’industria.

La NBC cancella i Golden Globes

La NBC, intanto, ha deciso di cancellare ufficialmente la trasmissione televisiva dei Golden Globes del prossimo anno, dichiarando:

Continuiamo a credere che l’HFPA debba promuovere una riforma significativa. Tuttavia, un cambiamento di questa portata richiede tempo e lavoro, e riteniamo che l’HFPA necessiti di tempo per lavorare a questo processo. Quindi la NBC non trasmetterà l’edizione 2022 dei Golden Globes. Nel caso in cui l’organizzazione metta in atto il suo piano, speriamo di poter trasmettere la cerimonia a gennaio 2023.

Nel 2018 l’emittente televisiva aveva rinnovato il contratto con Dick Clark Productions per trasmettere le premiazioni fino al 2026. Attualmente non è chiaro se la NBC dovrà comunque versare i 60 milioni di dollari pattuiti per il 2022 nonostante non manderà in onda lo show, o se il contratto sarà sospeso.

