Godfather of Harlem: la nuova stagione su Disney+

Disponibile dal 18 agosto su Disney+ la seconda stagione della serie tv Godfather of Harlem, con attore protagonista Forest Whitaker, nell’incredibile serie ispirata alle vicende del famigerato boss criminale Bumpy Johnson

La piattaforma Disney+ non smette di sorprenderci, aggiungendo alla ricca lista del catalogo la serie tv Godfather of Harlem. Con attore protagonista il premio Oscar Forest Whitaker, la serie sarà visibile dal 18 agosto nella sezione Star di Disney+.

Ispirata a fatti realmente accaduti, una serie tv che reimmagina la storia del boss criminale Bumpy Johnson. Con alle spalle 40 arresti, il principale affiliato ad Harlem della famiglia Genovese, una delle più famose di Cosa Nostra statunitense.

Il vero contesto di grandi cambiamenti sociali e politici, contenuto in un thriller gangster, arricchito da azione e colpi di scena, senza mancare al tocco drammatico.

Trama e dettagli della nuova stagione su Disney+ di Godfather of Harlem

Basato su fatti ed eventi realmente accaduti negli anni ’60 nel quartiere di Harlem, New York. Il boss criminale Bumpy Johnson dopo anni passati in prigione, torna nel quartiere che un tempo governava, trovandolo totalmente nel caos. La mafia italiana controlla le strade, per riprendere il potere Bumphy si trova ad affrontare i Genovese, una famiglia criminale anch’essa temuta. Spinto da una brutale battaglia e dal suo spirito, il boss forma un’alleanza con il predicatore radicale Malcolm X (Nigél Thatch), portando l’ascesa politica di Malcolm nel mirino dello sconvolgimento sociale e una guerra di mafia che minaccia di distruggere la città.

Il duro scontro tra la malavita criminale e il movimento per i diritti civili della comunità afroamericana, durante uno dei periodi più turbolento della storia americana.

Creata e ideata da a Chris Brancato e Paul Eckstein (Narcos), vede lo stesso Forest Whitaker come produttore esecutivo della serie.

