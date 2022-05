Gli Stati Uniti contro Billie Holiday: il film sulla cantante arriva al cinema

Gli Stati Uniti contro Billie Holiday: il film sul coraggio della leggendaria cantante arriva al cinema oggi, 5 maggio 2022

Gli Stati Uniti contro Billie Holiday è un film che narra un momento storico preciso della vita biografica della famosissima cantante. Ad interpretare Billie Holiday vediamo la candidata all’Oscar Andra Day, mentre la regia è firmata da Lee Daniels. La pellicola esce nelle sale cinematografiche oggi 5 maggio, distribuita da BIM Distribuzione.

La storia vera di Billie Holiday

Correva l’anno 1959 quando la notissima e talentuosa cantante Billie Holiday si spengeva all’età di 44 anni per un collasso cardio-respiratorio. In ospedale la ammanettarono al letto, perché la trovarono priva di sensi nel suo appartamento con un quantitativo di droga da giustificare l’arresto immediato.

Ma non ci fu pietà per lei da parte dell’agente della narcotici Harry J. Anslinger. L’agente, infatti, le stava con il fiato sul collo da vent’anni. L’uomo le fece interrompere la cura di metadone, peggiorando la già critica situazione clinica e, di fatto, lasciandola morire.

Come raccontato da Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, in uscita al cinema il 5 maggio con BIM Distribuzione, Anslinger era un noto razzista, molto più di quanto fosse usuale all’epoca. Pur rappresentando il governo, intraprese una personale battaglia contro la cantante, una delle più grandi esponenti di tutti i tempi della musica jazz e blues.

La storia raccontata nel film

Il film è tratto dal libro Chasing the Scream di Johann Hari e vede la regia di da Lee Daniels.

La pellicola si incentra negli anni anni 40, quando Eleanora Fagan, in arte Billie Holiday, imperversava a livello mondiale come una delle maggiori esponenti della musica jazz e blues di tutto il mondo. Ma nel frattempo, il governo federale statunitense decideva di trasformare la Holiday nel capro espiatorio di una dura battaglia contro la droga, prendendo di mira la sua fragile e complicata vita.

Il fine ultimo delle azioni contro la cantante era impedirle di eseguire la sua ballata Strange fruit, un brano di denuncia contro i linciaggi del governo degli Stati Uniti e contributo essenziale per il movimento per i diritti civili.

Con Gli Stati Uniti contro Billie Holiday il regista ha cercato di portare sul grande schermo una Holiday che fosse riconosciuta per il suo impegno politico, andando oltre il film biografico La signora del Blues del 1972 che la ritraeva soltanto come una cantante dipendente da marjuana e eroina.

Chi interpreta Billie Holiday

Gli Stati Uniti contro Billie Holiday rappresenta il debutto sul grande schermo come attrice della cantante Andra Day. E se voi volete credere alle coincidenze, vi regaliamo questa piccola perla di curiosità: anche Diana Ross debuttò sullo schermo quando nel 1972 interpretò Billie Holiday in La signora del Blues.

Classe 1984, Cassandra Monique Batie meglio nota al grande pubblico come Andra Day ha vinto un Golden Globe come miglior attrice e un Grammy Award per le sue performance canore in Gli Stati Uniti contro Billie Holiday.

L’attrice, nelle sue numerose interviste, ha rivelato di aver dovuto perdere peso per il ruolo – circa 18 kg – e di aver iniziato a bere e fumare per poter convincere nel ruolo di Billie Holiday.

Ho coinvolto la mia famiglia in questa scelta oltre a me stessa e non incoraggio nessuno a farlo. Ero disperata perché questo sarebbe stato il mio primo ruolo al cinema.

Quest’anno l’artista ha anche ricevuto una candidatura al premio Oscar come miglior attrice protagonista.

Del cast fanno parte anche Trevante Rhodes, Natasha Lyonne, Garrett Hedlund, Miss Lawrence, Rob Morgan, Da’Vine Joy Randolph, Evan Ross, Tyler James Williams, Tone Bell ed Erik LaRay.

