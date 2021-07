Giornate degli Autori: annunciato il programma completo della XVIII edizione

Molto cinema italiano dunque, e tantissimo cinema indipendente. Non ci resta quindi che aspettare l’11 settembre per scoprire quale titolo conquisterà l’ambito premio e quale degli eventi speciali susciterà maggior interesse.

I film in concorso per l’unico premio ufficiale della rassegna – GdA Director’s Award –saranno giudicati da 27 giovani appassionati di cinema provenienti da 27 paesi dell’Unione Europea, sotto la guida (una prima volta assoluta) di due registe-produttrici bulgare: Mina Mileva e Vesela Kazakova , applaudite pochi giorni fa al festival di Cannes con il loro ultimo film, Women Do Cry.

Claudia Silvestri

27 anni, laureata in Lettere moderne alla triennale e in Scienze dello Spettacolo alla magistrale. Di recente ho conseguito un master in Critica giornalistica per lo spettacolo. Guardo di tutto e mi appassiono ad ogni genere, dal film d’autore fino ai cinecomics. Se non sapete dove trovarmi, probabilmente sono in sala a gustarmi un nuovo film.