G ente strana – Watu Wa Ajabu è il nuovo film targato Genoma Films. Sui progetti in Africa della ONG CEFA sarà presente alla XX edizione di Alice nella città come evento speciale

Gente strana – Watu Wa Ajabu, è stato realizzato in collaborazione con CEFA Onlus e con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, e di Gruppo Granarolo, BCC Emilbanca e Deisa Ebano Spa (Zig Zag, Calzanetto e Ebano).

La casa di produzione Ganoma Films è lieta di annunciare la presenza del suo nuovo progetto cinematografico alla XX edizione di Alice nella città, la sezione autonoma e parallela alla Festa del Cinema di Roma in programma dal 13 al 23 Ottobre: Gente strana – Watu Wa Ajabu di Marta Miniucchi.

Il film: Gente strana – Watu Wa Ajabu, sarà presentato in anteprima come Evento Speciale, venerdì 21 Ottobre alle ore 15:00 al cinema Giulio Cesare. Dopo il passaggio a Roma il film uscirà nei mesi successivi al cinema per poi essere programmato su Sky Documentari ed in streaming su NOW TV.

La costruzione del film Gente strana – Watu Wa Ajabu, è un mockumentary che attraverso fiction, documentari e materiale d’archivio racconta una delle numerose missioni dell’organizzazione non governativa CEFA, ONG che festeggia nel 2022, 50 anni, ai quali per decenni lavaora per vincerne fame e povertà, in più lo fa per portare lavoro in Africa ed in America Latina.

Creando così modelli di sviluppo di sostenibilità. Il film, Gente strana – Watu Wa Ajabu, che si snoda tra Bologna e la Tanzania, è diretto da Marta Miniucchi (già regista del docufilm Benelli su Benelli e del pluripremiato Green Pinocchio).

Il documentario inizia con un reporter di nome Loris Bonetti, incaricato di realizzare un reportage sul Cefa attraverso il racconto in parallelo del tanzaniano John Sagala e di Marco Rinoldi, un giovane ragazzo italiano che ha deciso di diventare volontario e seguire uno dei progetti nella regione di Njombe.

Entrambi loro sono figli di allevatori. John in Tanzania ha una famiglia che si trova in difficoltà nel gestire l’attività a causa della scarsa preparazione e delle poche risorse, mentre Marco in Italia non vuole avere a che fare con il grande consorzio del padre.

Perciò l’esperienza in Africa e l’operato del Cefa farà crescere entrambi i protagonisti. Attraverso scambi di valori, di competenze, di scambi culturali e logistici, di confrontare idee alquanto diverse tra loro. E proprio tutto ciò farà in modo, di far rivalutare le proprie aspettative, John avendo un aiuto in più, Marco capendo i veri valori della vita, e Loris – trascinato ormai nell’enfasi delle riprese – a ritrovare quella parte di se stesso che aveva perduto.

Nel cast del film, gente strana – Watu Wa Ajabu, troviamo: Cesare Bocci, Matteo Gatta e Lodo Guenzi. Per la colonna sonora invece abbiamo: Dargen D’Amico, con il brano Muziki, inciso a Dar Es Salaam.

