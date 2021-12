Disney + gennaio 2022: i titoli migliori da vedere

I migliori film da vedere solo su Disney Plus, per il prossimo mese in arrivo: Gennaio 2022. Titoli grandiosi da non perdere, film e serie tv in grado di farvi avventurare e sognare attraverso enormi e bellissime storie per grandi e piccini

Quale modo migliore di iniziare al meglio il nuovo anno? Scoprendo i titoli più interessanti, per il mese seguente, Gennaio 2022, film emozionanti, divertenti e favolosi, da vedere solo sulla spettacolare piattaforma di Disney Plus. Noi di tuttotek ve nè proponiamo qualcuno qui sotto.

Gennaio 2022: la scaletta dei migliori titoli da vedere su Disney Plus

Dal 5 Gennaio: Station 19, pronti per la scuola, Big Sky, e Antlers Spirito Insaziabile;

e Il 12 Gennaio: Eternals, 9-1-1, e Concordia l’ultimo viaggio (Nationale Geographic);

e Per il 21 Gennaio: Jojo Rabbit;

E in ultimo 26 Gennaio: Hit Monkey.

Station 19

Per tutti gli amanti dei film o delle serie tv, trattanti vigili del fuoco, medici o pompieri, questa serie tv allora fa proprio per voi.

Station 19, è una serie tv, di genere drammatico, e melodrammatica, dal 5 Gennaio 2022, arriverà sulla piattaforma la quinta stagione, in modo da andare a completare il cerchio della serie. E tratta la storia di un gruppo di vigili del fuoco della Caserma 19 dei pompieri di Seattle.

Tra i vari personaggi non ci sono distinzioni di genere o di sesso. Coraggiosi uomini e donne che si rispettano come una vera famiglia, dove insieme rischiano le loro vite, puntata dopo puntata per essere i primi soccorritori nel salvare la vita degli altri.

Ma la serie serba anche rapporti amorosi, dove la vita e il cuore fanno fatica a restare sulla stessa linea d’onda, cercando di non confendere la vita professionale con quella privata.

Pronti per la scuola

E’ un nuovo cartone Disney, per il piccolo pubblico amatoriale. Di fatti, è targato: DisneyJuniormusic. Ed andrà in onda sulla piattaforma dal 5 Gennaio 2022. E’ sarà un cartone animato, gestito da uno dei più celebri personaggi del mondo Disney: Topolino.

Seguito poi da altri personaggi di tanti altri cartoni animati come anche Vampiretta, (una piccola e dolce vampira avente un hotel con la sua famiglia), e il cartone tratterà, come già denotato dal titolo, un cartone concentrato sulla scuola, per non far perdere la concentrazione ai piccini dove queste feste natalizie.

Probabilmente il cartone sarà molto gradito anche dai genitori dei bambini che lo guarderanno.

Big Sky

Dalla stessa data dei precedenti titoli consigliati, troviamo anche Big Sky.

Una serie, drammatica, poliziesca, thriller. Dove dei detective privati corrono contro il tempo. I detective in questione sono detective privati che si chiamano Cassie Dewell e Cody Hoyt.

Cassie e Cody, uniscono le loro forze con Jenny Hoyt, ex moglie di Cody Hoyt, ed ex poliziotta, per cercare due sorelle che sono state rapite da un camionista su una remota autostrada in Montana.

Ma durante le ricerche, i tre fanno una rivelazione molto importante, scoprono che le sorelle in questione non sono le uniche ragazze scomparse nella zona. Quindi i protagonisti devono correre contro il tempo per fermare il rapitore, ora a piede libero prima che un’altra donna venga rapita da esso.

Antlers Spirito insaziabile

Sempre dal 5 Gennaio 2022, potrete trovare anche un piccolo film horror. Per gli amanti dell’oscurità questo è il film perfetto che fa per voi.

Antlers Spirito insaziabile, tratta di un insegnante di un liceo, si accorge che uno dei proprio studenti, custodisce un terribile segreto, il quale potrebbe mettere a rischio la vita dell’intera cittadina dell’Oregon, in cui esso vive insieme al fratello sceriffo.

E dunque deve cercare di risolvere questo piccolo problemino.

Sicuramente è un film che farà restare incollati sulla sedia.

Eternals

Dal 12 Gennaio 2022 invece, si cambia del tutto genere. Disney Plus vi offre un film targato Marvel.

Eternals. Un gruppo di super eroi, eterni, creati immortali e con poteri strabilianti. Tenuti nascosti fino a quel momento perchè non potevano combattere le guerre degli altri, ma adesso un nemico più potente addirittura di Thanos è affacciato sulla Terra e tocca a loro difendere il mondo.

Cast stellare:

Il cast di questo meraviglioso film è un cast spettacolare e con attori stupendi, a partire proprio dalla celebre e famigerata Angelina Jolie, calatasi nei panni di Thena, che interpreta la vera dea Athena, ma senza A davanti al nome cosa che specifica anche più volte nel corso della pellicola.

Thena è una dei personaggi più forti, più volte affronta da sola i nemici, ma è anche il personaggio più fragile e sensibile, il suo migliore amico è Ghilgadesh.

Ghilgadesh è l’attore: Ma Dong-Seok, un altro eterno, con il potere della super forza, con un animo buono e gentile sempre pronto a prendersi cura di Thena.

A seguire troviamo Ikaris, Richard Madden, l’unico in grado di saper volare, e in grado di sparare raggi laser dagli occhi. Poi Kingo, Kumail Nanjiani, con il potere di creare piccole sfere solari dalle mani, ma servendosi del fattore tempo.

E ancora Druig, Barry Keoghan, uno dei più potenti con il potere di controllare la mente delle persone anche contemporanemante. E Phastos, Brian Tyree-Henry, l’intelligente del gruppo, bravissimo con la tecnologia.

Ajak, con la celebre, Salma Hayek. La leader madre dei super eroi, lo spirito guida, in grado di auto curarsi e curare gli altri a loro volta. E Sersi, Gemma Chan, la dolce del gruppo, in grado di possedere tutti gli elementi naturali, terra, fuoco, aria e acqua.

E le ultime due, Makkari, Lauren Ridloff, sordo-muta, con la super velocità e Sprite, Lia Mchugh, dalle sembianze di una bambina, in grado di creare effetti ottici immaginari.

Sicuramente per gli amanti dei film Marvel, i fan non mancheranno.

9-1-1

Troverete anche dal 12 Gennaio 2022, un’altra serie basate, sui pompieri, del tutto drammaticam e poliziesca.

Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, reinventano la serie televisiva con 9-1-1. La serie esplora il mondo frenetico e pericoloso della polizia, paramedici e vigili del fuoco che si ritrovano ad affrontare le situazioni più spaventose e scioccanti, cercando di trovare un equilibrio tra le loro vite e il caos di quelle lavorative.

La serie comprende ben circa 4 stagioni, quindi mettetevi belli comodi e immergetevi in questa azione.

Concordia: l’ultimo viaggio (National Geographic)

Su National Geographic inoltre, potrete trovare per Gennaio 2022 un documentario dedciato alla visione della nave Concordia. Di quel brutto incidente del 13 gennaio 2012.

Quando la nave da Crociera Costa Concordia è naufragata all’isola del Giglio ben 9 anni fa, dove molti passeggeri pensavano di godere di una meravigliosa vacanza ed invece non hanno mai più fatto ritorno a casa.

Sicuramente per tutte quelle persone che hanno perso i propri familiari non sarà un documentario da vedere ma almeno possiamo far in modo che tutta la povera gente venga ricordata attraverso qualche immagine.

Jojo Rabbit

21 Gennaio 2022: troverete Jojo Rabbit, di genere guerra/commedia.

Liberamente tratto dal romanzo del 2004 di: il cielo in gabbia.

E’ ci racconta la storia di un ragazzino tedesco che scopre che sua madre nasconde una giovane ebrea nella loro soffitta. Aiutato dal suo amico immaginaro Adolf Hitler, Jojo deve fare i conti con il proprio IO, cieco e infantile nazionalismo.

Nel cast, la splendida e meravigliosa Scarlett Johansson.

Hit Monkey

E per finire, vi lasciamo con l’ultimo splendido titolo Hit Monkey, targato anch’esso Marvel.

Hit Monkey, andrà in onda dal 26 Gennaio 2022. E’ un personaggio immaginario che appare nei fumetti americani pubblicati dalla Marvel Comics.

Ma per saperne di più dovremo aspettare la fine del mese prossimo.

Non siate impazienti, che Disney Plus, non vi lascia asciutti nel frattempo continuate a guardare gli ultimi film Natalizi. Che la piattaforma è sempre in continuo aggiornamento per voi.

