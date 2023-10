Garet Edward e l’influenza di Star Wars nel nuovo film, The Creator

Dopo Rogue One- a Star Wars Story, Gareth Edward è di ritorno sul grande schermo con l’avvincente thriller The Creator che possiamo trovare al cinema già dal 28 settembre

Il film è disponibile nelle sale già dal 28 settembre, ed ora il suo autore svela il legame tra la nuova pellicola e la saga di Star Wars. The Creator è un fanta-thriller pieno di azione che mette in scena un futuro distopico dove vi è una guerra contro una particolare intelligenza artificiale che minaccia di distruggere l’umanità. L’ Intelligenza Artificiale è un tema di grande attualità, soprattutto mettendo in conto quanto accaduto nel corso degli ultimi mesi, visto l’exploit avuto grazie a ChatGPT e le diverse tecnologie analoghe.

Star Wars e The Creator, le cose in comune

Gareth Edward è un grande appassionato di fantascienza, infatti esordì nel 2010 con il film Monster, film a basso budget, ma molto spettacolare e con un alto grado di tensione, che è sempre piacevole rivedere (infatti è disponibile su Prime Video). In seguito Edward diresse Godzilla nel 2014, ma la vera consacrazione avvenne nel 2016, quando Gareth Edwars fu al timone di Rogue One – A Star Wars Story, uno dei film considerati tra i migliori della nuova era Disneyana di Star Wars. Tra Rogue One e The Creator si nota una certa coerenza tematica, ma anche estetica.

È Edwards stesso che dichiara che Star Wars è stata, per lui, la principale ragione per cui ha scelto di dedicarsi alla fantascienza:

Sono cresciuto con quei film, che ti regalavano l’illusione e la promessa di un mondo affascinante fatto di astronavi e robot. Ovviamente la realtà non è così, e non lo sarà mai, e quindi ho deciso che sarei diventato un bugiardo come George Lucas, e avrei creato anche io storie con cui i ragazzi possano crescere sognando.

Inoltre egli riconosce un’ulteriore debito che ha nei confronti dell’universo creato da George Lucas, dichiarando:

Da lui e dai suoi film ho imparato che si può prendere spunto da elementi spirituali, mitologici, religiosi che provengono dal passato più remoto, e traghettarli direttamente dentro il futuro più avanzato, tra astronavi e robot, senza che di mezzo ci sia alcuna forma di mediazione.

Il regista spiega anche perché tra le tante location utilizzate per The Creator, ci sono diverse località del Sud-est asiatico:

L’Asia è il posto del mondo dove ritrovi questo maggiormente questo contrasto: Hong Kong, Bangkok, Tokyo sono metropoli che sembrano uscite da Blade Runner, eppure ti basta svoltare a sinistra per uno stradino trovandoti di fronte un antico tempio e un monaco. Per il film sono andato alla ricerca di questa opposizione quasi taoista, di questi contrasti visivi pieni di energie che mi interessano da ogni punto di vista.

Si tratta di un tipo di ambientazione che sarà valorizzata al meglio dagli effetti speciali e dall’atmosfera tipica di questo genere di pellicole che riescono a mantenere un ritmo adrenalinico e mozzafiato. E voi avete già visto The Creator al cinema? Cosa ne pensate? Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci qui!

