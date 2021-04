Game of Thrones: la serie festeggia i 10 anni dal debutto

HBO ha deciso di festeggiare i 10 anni dal debutto di Game Of Thrones regalando ai fan un intero mese di eventi e contenuti extra

L’ultima stagione di Game of Thrones, andata in onda due anni fa, può aver lasciato gran parte degli spettatori delusi; ma su una cosa concordiamo tutti: è stata senza dubbio una delle serie più incredibili dell’ultimo decennio.

Ed è proprio l’anniversario dei 10 anni – The Iron Anniversary– dal debutto, che HBO vuole festeggiare con i fan della serie. Per tutto il mese di aprile, verranno condivisi eventi, contenuti extra, interviste agli attori e la maratona di tutte 8 le stagioni.

Ma le soprese non finiscono qui.

Game of Thrones: tutte le curiosità sugli eventi dedicati ai 10 anni dal debutto

Il mese di aprile ha sempre avuto un gran valore per Game of Thrones; non solo perché era il periodo in cui la serie faceva abitualmente ritorno in tv, ma anche perché il primissimo episodio dello show di HBO andò in onda proprio ad aprile 2011.

HBO offre così ai fan un nuovo modo per vivere la famosissima serie, mentre li prepara all’ultimo titolo del franchise, House of the Dragon, che dovrebbe iniziare la produzione quest’anno.

The Iron Anniversary includerà una serie di funzioni ed eventi per i fan più accaniti di Game of Thrones: una “MaraThrone“, easter eggs, interviste al cast, clip e trailers e, per finire, più di 150 video ed extra dedicati ai dietro le quinte.

A partire da questo lunedì, HBO creerà una pagina dedicata – Spotlight Page – accessibile a tutti i fan, nuovi e vecchi.

Inoltre, possiamo celebrare la ricorrenza anche con dei nuovi Funko Pop.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Funko (@originalfunko)

E tra i personaggi scelti per l’occasione troviamo: Arya Stark con la spada, Ned Stark sul Trono di Spade, Tyrion Lannister con lo scudo, Khal Drogo, Robb Stark e Drogon, sia in versione normale che Super Sized, oltre al formato portachiavi.