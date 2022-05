GAGARINE – Proteggi ciò che ami, ecco la prima clip italiana

In uscita nelle sale il 19 maggio, ecco una clip in anteprima di GAGARINE – Proteggi ciò che ami, selezionato da Cannes nel 2020

Arriverà al cinema il 19 maggio distribuito da Officine UBU GAGARINE – Proteggi ciò che ami, del quale possiamo mostrarvi oggi la prima clip in italiano. Il film di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh racconta la storia di tre ragazzi che si battono, nel loro piccolo, per salvare una zona degradata della periferia di Parigi. Il lungometraggio ha fatto parte della selezione del Festival di Cannes nel 2020. Diamo uno sguardo alla prima clip in italiano del lungometraggio.

La trama di GAGARINE – Proteggi ciò che ami

Il film è stato girato tra gli appartamenti e i cortili dell’enorme complesso residenziale di alloggi popolari Cité Gagarine, poco prima della sua demolizione avvenuta nel 2019. Ispirato da questo fatto reale di cronaca, il racconto di GAGARINE – Proteggi ciò che ami prende vita proprio nella banlieue a sud di Parigi. Qui sorge l’omonimo complesso in mattoni rossi Cité Gagarine, che sta per essere demolito dopo anni di degrado e abbandono. Tra le 370 famiglie in attesa di essere assegnate ad altre abitazioni c’è chi è più pronto di altri a dire addio a un luogo così significativo. Su tutti è il sedicenne Youri, che lì è cresciuto, a non volersi rassegnare. Mentre gli appartamenti attorno a lui si svuotano e i cantieri e gli operai si moltiplicano, il ragazzo mette il suo talento ingegneristico e una fantasia “cosmica” al servizio di un sogno: salvare Cité Gagarine.

GAGARINE – Proteggi ciò che ami vi porterà in uno straordinario viaggio visivo attraverso le conseguenze della Storia e la determinazione sognante di Youri, adolescente timido, capace di sfidare gli ispettori del comune di Parigi, aggiustando lampadina dopo lampadina, con l’obiettivo di ritardare la cancellazione del suo mondo. Qui vi lasciamo il trailer ufficiale della pellicola!

Cosa ne pensate del film? Lo vedrete al cinema? Fateci sapere cosa ne pensate!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.