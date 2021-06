Futura: il mondo del jazz nel nuovo film di Lamberto Sanfelice

Un giorno camminando per strada ho sentito una tromba che suonava jazz per scoprire che il suono dello strumento proveniva da un tassista seduto al posto di guida nel suo veicolo fermo alla fermata dei taxi. Da quest’immagine sono partite delle domande: perché quest’uomo aveva smesso con la musica? Cosa sarebbe successo se il tassista volesse tornare a inseguire la sua passione per il jazz?

La sua possibilità di redenzione arriva quando un vecchio amico del padre gli propone di unirsi alla sua band per un importante concerto. Ma lasciarsi alle spalle il mondo dello spaccio è difficile, e il protagonista cadrà in un vortice che lo porterà a mettere a rischio sua figlia.

Claudia Silvestri

27 anni, laureata in Lettere moderne alla triennale e in Scienze dello Spettacolo alla magistrale. Di recente ho conseguito un master in Critica giornalistica per lo spettacolo. Guardo di tutto e mi appassiono ad ogni genere, dal film d’autore fino ai cinecomics. Se non sapete dove trovarmi, probabilmente sono in sala a gustarmi un nuovo film.