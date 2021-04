Furiosa: svelate la data di inizio delle riprese e l’uscita!

Sono state finalmente annunciate le date di inizio riprese e di uscita di Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road diretto da George Miller

Abbiamo finalmente delle notizie succosissime a proposito di Furiosa, l’attesissimo prequel di Mad Max: Fury Road (2015). Il lungometraggio dedicato al mitico personaggio interpretato da Charlize Theron nell’ultimo film di George Miller vedrà un passaggio di testimone, come già sappiamo. A interpretare l’imperatrice Furiosa sarà stavolta l’attrice argentina Anya Taylor-Joy, reduce dall’incredibile successo della miniserie Netflix La regina degli scacchi.

Durante la conferenza stampa che ha visto la partecipazione di George Miller e dell’attore Chris Hemsworth, sono state ben due le rivelazioni: la data per l’inizio delle riprese e quella per l’uscita di Furiosa. Scopriamole assieme!

Furiosa: l’inizio delle riprese e l’uscita

Come scopriamo di seguito, grazie a due clip della conferenza stampa riportate su Twitter da una regista australiana, abbiamo sia una data per l’inizio delle riprese che una data per l’uscita di Furiosa. Durante la conferenza, il regista George Miller era accompagnato da Chris Hemsworth, uno dei nuovi interpreti del film assieme a Yahya Abdul-Mateen II. Il giovane attore ha dichiarato di essere onorato per aver ottenuto la possibilità di portare avanti la celebre saga.

Come avete visto, le riprese di Furiosa cominceranno a giugno nel New South Wales, in Australia. Si tratta della stessa location dei primi due film della saga di Mad Max: Interceptor (1979) e Interceptor – Il guerriero della strada (1981). Il governo australiano, per assicurarsi che l’ambizioso film venisse girato nel territorio così da portare ricavi all’economia locale, ha concesso incentivi pari a 135 milioni di dollari americani. Furiosa diventa quindi automaticamente il film più costoso mai girato da quelle parti.

Per quanto riguarda invece l’uscita di Furiosa, in Australia è stata fissata per il 23 giugno 2023.

Fury Road si svolgeva nel tempo di tre giorni e tre notti. Questa è una saga che copre molti anni e quindi ci sono un sacco di elementi diversi.

Queste le parole di George Miller durante la conferenza stampa, che non fanno che confermare le nostre aspettative per un film assolutamente da non perdere. Attendiamo di saperne di più anche riguardo l’uscita italiana del film. Nel frattempo, continuate a seguirci su questa pagina per non perdervi tutte le news su cinema e serie TV!