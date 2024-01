Fuori il trailer di Spaceman, un nuovo film con Adam Sandler

Netflix ha diffuso a partire da oggi il trailer di Spaceman. Si tratta di un film drammatico di fantascienza in arrivo dal 1° marzo sulla piattaforma

Da oggi Netflix ha rilasciato il trailer di Spaceman. Il film sarà disponibile in streaming sulla piattaforma a partire dal 1° marzo 2024. Si tratta di un film drammatico di fantascienza che avrà Adam Sandler come protagonista. La pellicola sarà l’adattamento di Il cosmonauta, romanzo di fantascienza di Jaroslav Kalfar. Alla regia del progetto vi è Johan Renk, già conosciuto per aver diretto anche l’acclamata serie televisiva Chernobyl, mentre la sceneggiatura sarà a cura di Colby Day. Oltre al già citato Adam Sandler il cast è composto anche da: Carey Mulligan e Paul Dano, ma anche Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini.

La trama di Spaceman. Da oggi disponibile anche il trailer

L’astronauta Jakub (interpretato, come detto in precedenza, da Adam Sandler) passa sei mesi nello spazio. Tutto questo tempo in orbita è stato a causa di una missione di esplorazione in solitaria che lo ha trascinato negli angoli estremi dell’universo. Jakub si rende conto che il suo matrimonio potrebbe non esistere più una volta che tornerà sulla Terra. Così egli tenterà in tutti i modi di riappacificarsi son sua moglie Lenka. I suoi tentativi sembrano non portare risultati, ed è in questo momento che Jakub riceve un inaspettato aiuto da una creatura misteriosa nascosta nei meandri della sua astronave e risalente alla notte dei tempi. Tale creatura risponde al nome di Hanus e deciderà di collaborare con l’astronauta cercando di capire cosa sia andato storto prima che sia troppo tardi.

