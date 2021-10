Fuori il primo trailer di Lightyear, il nuovo film Pixar che racconta la storia dell’ispirazione all’omonimo giocattolo di Toy Story

Verso l’infinito e …? Questa è la conclusione del primo spettacolare trailer di Lightyear, il film Pixar che racconta le origini di Buzz. Non parliamo dello stesso personaggio che abbiamo amato in Toy Story, bensì dell’uomo da cui il giocattolo è ispirato. Prima di proseguire, diamo uno sguardo al trailer!

Cosa sappiamo | Fuori il primo trailer di Lightyear

Se come me siete dei fan di Toy Story fin da piccoli, non può non avervi emozionato questo trailer! Siamo di fronte ad un’avventura del tutto nuova, con un personaggio a tutti gli effetti inedito. Il Buzz che vedremo in Lightyear sarà probabilmente molto diverso dal giocattolo che conosciamo. Sin dalle prime immagini del trailer però ci sono delle gradite sorprese, oltre alla costante qualità che contraddistingue i prodotti Pixar. Ci troviamo infatti circondati da un’atmosfera sci-fi in piena regola con astronavi, androidi, creature extraterrestri. A tratti sembra di essere di fronte a un film di Star Wars e a tratti di fronte ad Alien, nonostante lo stile che resta molto cartoonesco. A suggellare il trailer vi è poi la meravigliosa Starman di David Bowie, che calza a pennello con le avventure del nostro space ranger preferito.

Non si sa ancora molto sul film, in particolare riguardo al cast. L’unica cosa certa è che l’ormai ex-Capitan America Chris Evans sarà la voce di Buzz Lightyear. L’attore americano andrà dunque a sostituire Tim Allen, dopo che quest’ultimo ha doppiato il personaggio in tutte le sue apparizioni passate. Non si conoscono ancora purtroppo gli altri attori coinvolti nel doppiaggio dell’opera. Sappiamo però che alla regia ci sarà Angus McLane, storico animatore della Pixar. Alle spalle ha la codirezione di Alla ricerca di Dory e la regia di un paio di corti del mondo di Toy Story (A Toy Story of Terror e Buzz a sorpresa).

Questo è quanto sappiamo finora su Lightyear, il nuovo film Pixar in uscita (si spera nelle sale) nell’estate del 2022. Noi siamo elettrizzati all’idea di rivedere lo storico personaggio sul grande schermo, soprattutto in questa nuova veste. Voi cosa ne pensate? Siete fan di Buzz e Toy Story? Fatecelo sapere nei commenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.