FUJIFILM Instax: la primavera con le fotocamere instantanee

La primavera è alle porte, timidamente si allungano le giornate, la Pasqua è nell’aria, i momenti spensierati da vivere all’aperto irrompono prepotentemente nel quotidiano e si apre il periodo clou delle cerimonie e quindi dei regali, da fare e da ricevere. Regalare e condividere un’emozione con FUJIFILM si può, grazie alla serie instax che annovera fotocamere istantanee compatte, facili da utilizzare e con un cuore tecnologico per non sbagliare mai uno scatto.

Scopriamo insieme tutte le Instax per vivere al meglio il periodo primaverile, che si porta con sè feste all’aperto e cerimonie.

FUJIFILM Instax: la primavera con le fotocamere Instax

mini EVO Hybrid, la instax NERD

Con un look sofisticato e classico instax mini Evo combina l’emozione e il divertimento delle funzionalità delle fotocamere istantanee analogiche all’impareggiabile tecnologia fotografica digitale, per memorizzare, condividere e stampare le immagini. mini Evo mette in atto il suo potenziale nelle mani di chi vuole qualcosa in più da una fotocamera istantanea o di chi sa di fotografia. L’unicità della mini Evo è costituita dalle dieci modalità poste sull’obiettivo integrato e dieci opzioni di filtri per effetti cinematografici che offrono 100 diverse combinazioni per esprimere se stessi e creare scatti unici e irripetibili. Inoltre, stampando su pellicola istantanea instax mini, la mini Evo crea la più alta qualità di stampa istantanea instax, mai raggiunta finora, con 600 dpi se stampata direttamente dalla fotocamera.

Instax mini Evo Hybrid, nella classica finitura combinata di nero e argento, è disponibile al prezzo suggerito di 199,99 euro iva inclusa. Per saperne di più, scopri qui la nostra recensione.

Mini 11, la instax più iconica

Instax mini 11 è frizzante, super social, adatta per i più piccoli o l’adolescente che ama mostrarsi con un accessorio alla moda e che sa far condividere in un attimo, tempo di uno scatto, la gioia di un istante.

L’esposizione automatica integrata fa risaltare sia il soggetto, sia il contesto in cui si trova. Semplice da utilizzare, ottima qualità di stampa, mini 11 è sempre pronta all’azione. Scattare selfie e primi piani con instax mini 11 è molto semplice, basterà estrarre l’obiettivo afferrandolo dal bordo anteriore ed ecco comparire, come per magia, un’ottica fatta apposta per i selfie, dello stesso colore del corpo macchina. instax mini 11 è disponibile in cinque diversi nuances pastello (Blush Pink, Sky Blue, Charcoal Gray, Ice White and Lilac Purple) al prezzo indicativo, suggerito al pubblico, di 79,99 euro iva inclusa. La fotocamera è dotata anche di due diversi pulsanti di scatto intercambiabili in base alle preferenze degli utenti.

mini 40, quando instax mette l’abito da cerimonia e trova spazio in ogni evento!

Instax mini 40 è rifinita con una texture di alta qualità che sta comodamente in una mano. Il corpo è di un nero brillante, profilato da dei particolari d’argento, che danno vita a un look sofisticato e senza tempo. Per il suo peculiare design, si adatta perfettamente tra le mani di un utente più adulto e ricercato. Strizza l’occhio all’universo femminile, ma al contempo il suo stile attrae la fantasia di scatto della platea maschile che troverà in questa fotocamera istantanea appartenenza di genere per esprimere il proprio io, la propria visione. Grazie alle impostazioni automatiche di velocità dell’otturatore e luminosità ciò che si vede è ciò che si ottiene in ogni scatto, ogni volta. La funzione di esposizione automatica, di cui è corredata, rileva automaticamente il livello di luce ambientale quando si preme il pulsante di scatto, così da ottimizzare la velocità dell’otturatore e la potenza del flash in base all’ambiente circostante.

Instax mini 40 è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di € 99,99 iva inclusa. Per saperne di più, scopri qui la nostra recensione.

instax SQUARE SQ1, il design più puro in un generoso formato quadrato

Fujifilm instax SQUARE SQ1 coniuga semplicità, funzionalità e design per ottenere foto emozionanti nel formato quadrato, più grande per più divertimento, più amici, più potenziale. È una compagna d’avventura, pronta a partire per viaggi e mete lontane, grazie a un’impugnatura arrotondata con texture anti-scivolo e all’esposizione automatica, ossia rileva automaticamente il livello di luce ambientale quando si preme il pulsante di scatto. Insieme allo specchietto per selfie integrato, è dotata della modalità Selfie One-Touch per scattare selfie e scatti macro.

Instax SQUARE SQ1 è disponibile in tre colori, Terracotta Orange, Glacier Blue e Chalk White, al prezzo consigliato di euro139,99 iva inclusa.

