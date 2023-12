Frozen 3, uno dei produttori rivela che storia sarà fantastica

Secondo Peter del Vecho, uno dei maggiori produttori di Frozen, il prossimo capitolo della storia di Arendelle, Frozen 3, avrà una storia fantastica

Frozen 3 è al momento in fase di sviluppo e Peter del Vecho, uno dei produttori della Disney Animation ha assicurato che la storia sarà fantastica. Bob Iger, CEO dello studio ha svelato che gli autori sono già a lavoro per un eventuale quarto capitolo e la regista Jennifer Lee aveva già anticipato che le storie dei due sequel saranno particolarmente legate. Infatti, secondo la regista l’intreccio sviluppato per il terzo capitolo di Frozen sarebbe troppo elaborato per realizzare un solo lungometraggio animato. Motivo per cui è stato deciso di realizzarne due.

Le dichiarazioni di uno dei produttori sulla storia di Frozen 3

Peter del Vecho, già produttore dei primi due capitoli della storia del regno di Arendelle, si è sbilanciato riguardando nuove dichiarazioni sul terzo film dicendo:

Disney realizza sequel solo se crediamo ci sia abbastanza storia da raccontare. Ci stanno lavorando attualmente nelle fasi di sviluppo, io mi sto concentrando su Wish. Ma trovo entusiasmante che ci stiano lavorando.

Il produttore ha inoltre voluto sottolineare che:

Tutto quello che leggete non è affidabile, non abbiamo detto nulla del sequel. Si trattano solo di congetture, ma ho fiducia che sarà fantastico.

Frozen è stato senza dubbio uno dei maggiori incassi per la Disney, a livello globale ha infatti stabilito un nuovo record. Lo scorso febbraio perciò è stato annunciato un nuovo sequel, ma non sappiamo nulla di esso e la trama è ancora un mistero. E voi date fiducia alle parole di uno dei maggiori produttori si Frozen 3? Il secondo capitolo vi era piaciuto? Scrivetecelo in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

