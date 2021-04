From Scratch: Eugenio Mastrandrea protagonista della serie Netflix

L’‘attore italiano Eugenio Mastrandrea scelto come protagonista maschile della nuova serie targata Netflix From Scratch

Eugenio Mastrandrea volto noto nelle ultime serate Rai in compagnia di Vittoria Puccini, si prepara al grande salto verso i set internazionali. La notizia rimbalzata all’interno del web nelle ultime ore, conferma l’attore italiano nel ruolo del protagonista maschile della nuova serie Netflix From Scratch.

Prodotto dalla Hello Sunshine di Reese Witherspoon, sarà affiancato da Zoe Saldana assieme a Danielle Deadwyler, Keith David, Kellita Smith e Judith Scott.

From Scratch: la nuova serie Netflix

La serie è tratto dall’omonimo romanzo dell’autore Tembi Locke, con l’adattamento cinematografico curato da Attica Locke. Sorella dell’autore, si è da subito rivelata entusiasta nella scelta di Mastrandrea come attore protagonista maschile, in linea con il carattere presente nel libro.

La vicenda segue la passionale storia d’amore di donna afro-americana e lo chef siciliano. Entrambi con radici e vite che non sentono più appartenere a loro, sono pronti ad abbattere ogni muro di pregiudizio e diversità. Provenienti da culture e mondi differenti, saranno in grado di fondersi e costruire un ponte per il futuro insieme.

Al momento non è stata rivelata ancora un data d’uscita e un trailer ufficiale. Le riprese saranno in parte ambientate in Italia. Eugenio Mastrandrea vestirà i panni dello chef siciliano (Lino), che dopo una vita a seguire gli insegnamenti genitoriali, è pronto a rompere la lunga tradizione familiare pur di realizzare il suo sogno di diventare chef.

Tra i nomi italiani, figurano: Paride Benassai nel ruolo del padre burbero e pieno di aspettativa sulla discendenza familiare dell’azienda. Roberta Rigano (già alla ribalta con I Know this Much is True),nei panni della sorella. Ultima ma non per importanza, Lucia Sardo già conosciuta nel film Picciridda.

Continuate a seguirci su tuttotek per altri aggiornamenti sul mondo del cinema e delle serie tv!