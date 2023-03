Freeda lancia il suo canale gratuito su Chili TV!

Freeda Media e Chili TV lanciano un canale gratuito in streaming per celebrare le donne senza stereotipi: ecco tutti i dettagli

Chili TV, piattaforma di noleggio e acquisto di film e serie TV, e Freeda, community internazionale di oltre 10 milioni di persone, nel mese dedicato alle donne lanciano un canale gratuito per dare visibilità a chi non si riconosce nelle categorie di genere. “La voce delle nuove generazioni”, questo il nome del canale, va a celebrare le esperienze positive per promuovere il women empowerment e l’inclusione attraverso format coinvolgenti. Tutte le rubriche e i contenuti si presentano come brevi video, fruibili in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, in mobilità e completa flessibilità, perfettamente in linea con le preferenze delle nuove generazioni.

Alessandra Ricupero, Chief Commercial & Marketing Officer di CHILI, ha affermato:

Quando valori comuni incontrano mezzi capaci di arrivare a tutte le generazioni, la strada verso il cambiamento positivo si accorcia. La partnership con FREEDA, simbolicamente lanciata nel mese in cui si celebrano le donne, manifesta l’impegno di CHILI alla diffusione capillare di una cultura inclusiva all’interno e all’esterno del sistema aziendale.

Tra gli Original i quattro episodi di “Io sono Martina“, che attraverso la voce della protagonista e di sua madre, raccontano la storia e la vita della scrittrice, con disabilità e lesbica, che con coraggio ha deciso di offrire la sua testimonianza alle donne che non si rispecchiano negli standard imposti dalla società. Anche “La vera storia di” parla di empowerment attraverso le storie di personaggi femminili che hanno calcato secoli di storia, da Cleopatra a Beyoncé.

Numerosi i contenuti che andranno a popolare il canale con argomenti sensibili di cui si parla ancora troppo poco, con l’obiettivo di de-stigmatizzare temi fondamentali come il bullismo, i disturbi alimentari, la fibrosi cistica, la transessualità, la religione e il gender gap. Oltre agli Original Freeda, la partnership con Chili consente a chi atterra nel canale di lasciarsi ispirare da una selezione di film le cui protagoniste hanno fatto la storia del cinema, diventando emblema di forza, empowerment e icone di grandi rivoluzioni sociali o individuali.

Andrea Scotti Calderini, CEO & Co-Founder di Freeda, ha commentato:

Lo streaming rappresenta il canale ideale per trasmettere in modo semplice la realtà in cui viviamo. La collaborazione con Chili risponde perfettamente alla mission di Freeda e in questo modo saremo in grado di coinvolgere ancora di più la nostra community, promuovendo valori per noi fondamentali come l’empowerment femminile, l’inclusione e l’accettazione di sé.

Nasce dunque questa nuova partnership fra Chili TV e Freeda e noi siamo davvero curiosi di vedere che cosa ne uscirà! Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

