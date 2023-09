Free Guy: il sequel a rischio a causa di Barbie

Shawn Levy spiega come Barbie potrebbe impattare sul sequel di Free Guy. Con attore protagonista Ryan Reynolds; scopriamo insieme tutti i dettagli

Il sequel di Free Guy potrebbe non vedere mai la luce del sole. La causa del rischio sequel, secondo le ultime dichiarazioni del regista Shawn Levy, è dovuta al grande impatto culturale dell’ultimo film di Greta Gerwig, intitolato Barbie.

Uscito nel 2021 con protagonista l’amato attore Ryan Reynolds; prende vita nell’immaginaria Free City seguendo la bizzarra vicenda di un semplice impiegato la cui esistenza viene stravolta. Venuto a conoscenza di essere in realtà l’eroe di un videogame open world e di voler arrivare ai creatori del gioco che intendono spegnere per sempre il videogame.

Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Free Guy e Barbie: sono troppo simili?

Dopo il successo ottenuto, Free Guy sembrava pronto per dare vita al sequel. Tuttavia, il regista Shawn Levy ha spiegato il perché Barbie potrebbe mettere a rischio la sua lavorazione:

Penso che non sia assolutamente sicuro. Stiamo sviluppando un sequel, ma la verità è che ora avete Barbie che ha ovviamente lasciato un segno su un personaggio in un mondo immaginario che arriva alla consapevolezza di sé. Quindi, se dovessimo realizzare un Free Guy 2, ci distaccheremo dal primo

Come si evince in parte, la preoccupazione del regista è legata soprattutto alle tematiche affrontate in entrambe le pellicole, tra loro definite troppo simili. Difatti, come per il protagonista di Free Guy che arriva alla consapevolezza del proprio essere; un percorso simile di presa di coscenza è rintracciabile nella protagonista rosa interpretata da Margot Robbie. Il viaggio nel Mondo Reale, porterà Barbie in crisi, scoprendo che Barbieland non è più casa sua.

In attesa di ulteriori novità sul sequel di Free Guy; continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle news nel mondo del cinema e delle serie tv!

